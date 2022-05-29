رئيس المعارضة في الكنيست: رفضنا إلغاء مسيرة الأعلام للتأكيد على من هو صاحب السيادة بالقدس

"نتنياهو: "يجلس داخل الحكومة الحالية وزراء يعتقدون أنه لا ينبغي رفع الأعلام الإسرائيلية في وسط القدس

قال رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في مراسم عقدت على شرف 'لوبي الضغط لصالح القدس' "رفضنا إلغاء مسيرة الأعلام التي تقام سنويًا ورفضنا الانصياع لتهديدات حماس بإلغاء المسيرة. لقد كانت السياسية واضحة، في عهد الحكومة التي كانت برئاستي، ولكن اليوم هناك من يشعرون أنهم يمتلكون القدس". وأضاف نتنياهو "يجلس داخل الحكومة الحالية وزراء يعتقدون أنه لا ينبغي رفع الأعلام الإسرائيلية في وسط القدس. بل إن وزيرًة في الحكومة قالت إن مسيرة الأعلام في القدس تعتبر استفزازًا".

يشار إلى أن حماس أطلقت تهديدات في الأسبوعين الأخيرين محذرة الجانب الإسرائيلي من اقتحام المسجد الأقصى وفق تعبيرها، خلال مسيرة الأعلام. ونقلت وسائل إعلام على لسان فصائل مسلحة في غزة أنها تراقب الوضع منذ الصباح، وأنها سترد وفقصا للتطورات.