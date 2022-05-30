رؤساء الكتلة الموالية لرئيس المعارضة في الكنيست يقررون معارضة قوانين الائتلاف الحكومي بشكل جارف

"إنهم يسقطون ويتشبثون بكل شيء، بميزانية الدولة وأراضيها وأمنها ومكانتها الدولية. إنهم مستعدون للتضحية بأي شيء"

أعلن قادة أحزاب المعارضة في الكنيست، المنضوية تحت ما يعرف بـ"كتلة نتنياهو" ظهر (الإثنين) أنهم سيعارضون أي قانون يطرحه الائتلاف بهدف الإطاحة بالحكومة. ولا يملك الائتلاف اليوم، سوى 60 عضوًا أمام معارضة تتمتع بنفس عدد المقاعد لكن بدون أعضاء الكنيست الستة العرب من القائمة المشتركة.

وفي الأسبوع الماضي، أثار أعضاء الكتلة ضجة لأنهم كانوا يعتزمون التصويت ضد قانون "المنح للجنود المسرحين"، والذي أقر في نهاية الأمر بفضل التزام المعارضة عدم الامتناع بعد أن أجرى وزير الأمن بيني تسوية رفع من خلالها قيمة المنحة لكسب ود بنيامنين نتنياهو الذي اشترط التصويت بجعل المنحة كاملة.

ووفقًا لموقع واينت، أعلن رؤساء الكتلة عن قرارهم، في بيان مشترك، لوسائل الإعلام في الكنيست. وشبه رئيس المعارضة وضع الحكومة بالغارقة، قائلا إنها "تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ نفسها". إنهم يسقطون ويتشبثون بكل شيء، بميزانية الدولة وأراضيها وأمنها ومكانتها الدولية. إنهم مستعدون للتضحية بأي شيء لتجنب السقوط في الهاوية، لكنهم في طريقهم إليها لا محالة، وفي غضون ذلك، يدفع الثمن المواطنون الإسرائيليون" وأضاف" قال بينيت ذات مرة، إن الحكومة المعتمدة على الإرهابيين تشكل خطرا على الجنود، وعلى المواطنين، وهذا صحيح - الحكومة تشكل خطرًا على مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي".

واعتبر نتنياهو أن الحكومة الحالية برئاسة بينيت تفتقر إلى الخبرة والمعرفة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وقال فضلا عن ذلك "ليس لدى الحكومة أي فكرة عما يجب أن تفعله مع إيران. ليس لديهم القدرة على الوقوف بحزم والقيام بالأشياء التي تتطلب منا ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، سواء بالاتفاق أم لا. الحرس الثوري هو أمر صغير نسبيًا مقارنة بالخطر الذي تمثله إيران، وهم لا يفعلون شيئًا. ليس أكيدًا أنهم قادرون. إنهم مهتمون فقط بشيء واحد: كيف لا يغرقون سياسيًا في الهاوية".