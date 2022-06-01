إسرائيل: استقبال 181 قادمًا يهوديًا من إثيوبيا في احتفال رسمي في مطار بن غوريون

وصل إلى مطار بن غوريون ظهر الأربعاء 181 من القادمين الأثيوبيين اليهود في إطار الجزء الثاني من عملية استقدام حكومية بعنوان "تسور إسرائيل" الهادفة إلى لم شمل العائلات الأثيوبية اليهودية، في إسرائيل وتم استقبالهم بحفاوة، على ما أفاد موقع واينت.

يذكر أن وزيرة الهجرة والإستيعاب الإسرائيلية من أصل أثيوبي بنينا تمانو شاطا، توجهت بنفسها إلى أثيوبيا لمرافقة الوفد المقرر انتقاله إلى إسرائيل برفقة رئيس الوكالة اليهودية يعكونف حجوئيل.

ويعتبر اليهود المنتشرون في أنحاء العالم بالمفاهيم الدينية اليهودية على أنهم قادمون إلى أرض الميعاد، وغادرت المجموعة الإثيوبية بحماس وشوق، مدينة غوندار أمس، ووصلت إلى أديس أبابا، استعدادًا للسفر صباح اليوم. وقام المسافرون بتوديع عائلاتهم وجيرانهم بالدموع، وارتدوا ملابس العيد استعدادًا للحظة المغادرة والوصول إلى إسرائيل.

وتواجد على متن الطائرة ضمن القادمين الجدد شخص يدعى كابلا دمتاي، الذي انتظر 23 عامًا ليحين موعده للهجرة إلى إسرائيل، فقد هاجر والداه وبقي هو في غوندار. قال دمتاي: "أنا متحمس لوجودي مع عائلتي بأكملها في الطريق إلى إسرائيل وأتطلع إلى مقابلة والدتي بعد سنوات من الانقطاع عن بعضنا البعض" ، "لم أرغب في إخبارها بأننا قادمون حتى يحدث ذلك بالفعل، ستكون سعيدة للغاية وستتعرف أخيرًا على أحفادها ".

ومن بين القصص المؤثرة الأخرى، عائلة بوغل التي انتقلت للعيش في إسرائيل والمكونة من الأب والأم وسبعة أطفالهم، الذين كانوا بغاية التأثر بعد انقضاء 17 عامًا من الانتظار والترقب داخل منزل مكتظ ومتهاو في غوندار. وقال الوالد إن "لديه ابنتان في إسرائيل لم يرهما منذ سنوات، وأن عائلته متشوقة لرؤيتهما. إسرائيل هي بيتي، وسيحصل الأولاد على مزيد من الفرص وأنا متأكد من أننا سنحظى بحياة آمنة وهادئة أكثر".

وفي ختام زيارتها لإثيوبيا قالت الوزيرة تامانو شاتا إن "الكثير من المنتظرين يعيشون في حالة من سوء التغذية والفقر، وما زالت تداعيات الحرب تؤثر على أوضاع إخواننا وأخواتنا. التقيت بأشخاص مسنين تم رفض طلباتهم الهجرة إلى إسرائيل على مدار سنوات عديدة دون معرفة السبب. وأضافت "إنه يوم مؤثر بالنسبة لي ولأبناء مجتمعي في إثيوبيا، وإنه لشرف عظيم لي أن أكون صوت العائلات المبتورة التي تنتظر أحبائها - كل أسرة تجتمع بأحبائها هي عالم بأكمله ".