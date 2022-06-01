وزير الأمن الإسرائيلي يتوجه إلى الهند بعد تأخير فرضته المعارضة في الكنيست

من المتوقع أن يوقع على "إعلان أمني خاص" مع نظيره الهندي، راجناث سينغ، ويلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي

غادر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، متوجهًا إلى الهند، وفقا للتقارير، بعد أن تعذر عليه السفر، في وقت سابق. ومن المتوقع أن يوقع على "إعلان أمني خاص" مع نظيره الهندي، راجناث سينغ، ويلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل العودة يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يسافر غانتس إلى نيودلهي بعد ظهر الأربعاء للاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الأمنية. ومع ذلك، لم يتمكن من القيام بذلك بسبب نواب المعارضة. وأُعيد الصحفيون المرشحون لمرافقة غانتس إلى منازلهم، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وتكمن مسألة التأخير في عملية معادلة الأصوات داخل الكنيست والمرتبطة بتشكيل ائتلاف ومجلس معارض بحيث يتم إلغاء أصوات النواب، بغياب أو امتناع متبادل متفق عليه. وبحسب ما ورد، لم يجد غانتس من هو على استعداد من بين النواب المعارضين لمعادلة تصويته.

وأكد مصدر في حزب الليكود لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن المعارضة رفضت "رفضا قاطعا".

ومن جانبه، عقب حزب كحول لفان الذي يرأسه غانتس بأن الليكود قرر التصرف، كمعارض لدولة إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن الحزب الوسطي قوله إن "محاولة عرقلة زيارة وزير الأمن الأمنية للهند أضرت بأمن الدولة وعلاقاتها مع إحدى أكبر القوى العظمى في العالم".

وكان من المقرر أن تنطلق زيارة غانتس في أواخر مارس، لكن وزير الأمن قام بتأجيلها، وسط سلسلة من الهجمات العدائية الدموية التي استهدفت إسرائيل وأودت بحياة 19 شخصًا.