غانتس قدم لبايدن اتفاقيات أمنية سرية مع دول عربية

أطلع غانتس الرئيس على أنواع الأسلحة التي توزعها إيران على حلفائها في المنطقة

في أعقاب تقارير مختلفة عن احتمال حدوث انفراج في الاتصالات بين إسرائيل والدول العربية خلال زيارة الرئيس بايدن للمنطقة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن إسرائيل ودول عربية أخرى غير الدول التي كانت طرفًا في "اتفاقات إبراهيم" وقعت بالفعل اتفاقيات أمنية.

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى "الشخص المعني بالموضوع"، قدم وزير الأمن بني غانتس إلى الرئيس الأمريكي خلال لقائهما الأربعاء "قائمة الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها إسرائيل مع دول المنطقة، بما في ذلك تلك التي تمت مؤخرًا مع الدول العربية التي لم تكن من طرفا من الأطراف في الاتفاقيات الإبراهيمية".

وفي الاجتماع، أطلع غانتس الرئيس، بحسب المصدر نفسه، على أنواع الأسلحة التي توزعها إيران على حلفائها في المنطقة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

قبيل الزيارة، يدور حديث عن اهتمام البيت الأبيض بتشكيل تحالف أمني إقليمي ضد إيران تتعاون فيه إسرائيل والدول العربية، لكن في الأيام الأخيرة يبدو أن المبادرة لم تصل إلى مرحلة النضج.