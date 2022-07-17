اعتقال فلسطيني تسبب بموت شرطي إسرائيلي دهسًا أثناء محاولته الهروب

وبحسب الشبهات قاد الشاب 17 عامًا سيارة سرقها على ما يبدو من منطقة وسط إسرائيل، وحاول الهروب من نقطة تفتيش

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنًا من رام الله يبلغ من العمر 17 عامًا الليلة الماضية، للاشتباه في قيامه بمقتل ضابط شرطة دهسًا. وبحسب الشبهات فقد قاد الشاب البالغ من العمر 17 عامًا سيارة سرقها على ما يبدو في منطقة غوش دان وسط إسرائيل، وحاول الهروب من نقطة تفتيش أقيمت على الطريق 4 بالقرب من رعنانا، على ما ذكر موقع N12.

وافادت شرطة كفار سابا أن عمليات تفتيش معززة بمروحية تابعة للشرطة انطلقت وراء المشتبه به، الذي ترك السيارة في مرحلة معينة وفر من المكان راجلا. وعمدت السلطات إلى إغلاق الطريق رقم 4 أمام حركة المرور حوالي الساعة 4:15، بين مفترق رعنانا الجنوبي ومفترق رعنانا الشمالي، دون الكشف عن السبب إلا بعد حوالي نصف ساعة. أما إلقاء القبض على المشتبه به فتم عند الساعة 6:30 صباحًا، وفتح المحور من جديد أمام حركة المرور.

وسمح بالكشف عن هوية الشرطي الذي قتل الليلة لدى اقتحام فلسطيني نقطة تفتيش بسرعة عالية أدت إلى مصرع الشرطي على الفور وهو باراك مشولام، يبلغ من العمر29 عامًا، وهو أب لطفلين. ووجهت الشرطة رسالة لأسرة الشرطي المغدور عبرت من خلالها عن مواساتها لها بموت الشرطية أثناء أدائه مهامه: "هذا حادث مأساوي، الشرطة تعانق الأسرة".

ووجه قائد المنطقة، آفي بيطون، في نهاية تقييم الوضع في الساحة، تعليماته بإجراء التحقيق من قبل الوحدة الخاصة بمكافحة الجريمة في منطقة الشارون، بالتعاون مع وحدة المحققين في اللواء المركزي. وكشف إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة، عن حقيقة أن رجال الشرطة طلبوا من الصبي التوقف لإجراء فحص معه وإذا به يضغط على دواسة البنزين ويدهس الشرطي".

وأمر مفوض الشرطة بتعميم التوجيهات على رجال الشرطة عند حواجز التفتيش، بتشديد تعليمات الفتح بالنار لا سيما في أعقاب حادث أليم مشابه آخر أودى بحياة شرطي متطوع، بعد أن لم يذعن سائق السيارة لأوامره بالتوقف وفر هاربا من المكان مخلفا وراءه الشرطي يصارع الحياة حتى الموت.