إسرائيل : وزيرة الداخلية تصدر تعليمات للسماح للإسرائيليين المتزوجين بأشخاص من دول أجنبية بالدخول إلى البلاد

حسب التعليمات الجديدة، سيتم قبول الأزواج من الروس رغم عدم تسجيل عقد الزواج من مواطن إسرائيلي داخل البلاد

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، أصدرت تعليمات لسلطة السكان والهجرة بالسماح للأزواج بالدخول إلى إسرائيل حتى وإن كان أحدهما فقط من يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وحسب التعليمات الجديدة، سيتم قبول الأزواج من الروس رغم عدم تسجيل عقد الزواج من مواطن إسرائيلي داخل البلاد، ويكفي إثبات أن زواجهم رسمي.

وبهذا القرار سيتمكن الأزواج الفارين من دعوة روسيا الأخيرة للتعبئة، من الدخول إلى إسرائيل دون الاضطرار إلى التعامل مع أشهر من العقبات الإدارية.

جاء هذا بعد تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بشأن ترحيل الزوجة الروسية وابنها الحامل لجواز السفر الإسرائيلي، وتنص التعليمات الجديدة على أنه "عندما يصل الزوجين إلى حدود إسرائيل دون أن يتم تسجيلهما كزوجين، يجب عليهما إبراز الوثائق إلى لمنظمة "ناتيف" المعنية بشؤون اليهود.

وفي حالة ما وافقت "ناتيف" على دخولهم، فسيُمنح للزوج الأجنبي بالدخول إلى إسرائيل مع الأطفال. وفي حالة عدم وجود الوثائق المناسبة، فسيتم قبول حامل جواز السفر الإسرائيلي فقط.