وزير الأمن الإسرائيلي :"الجرأة الايرانية من الممكن أن تزداد"

وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن "ايران تعززت بسبب علاقاتها مع روسيا والصراع بين الدول العظمى"

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال مؤتمر صحافي الى امكانية أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمهاجمة ايران وقال إن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو "سيكون متزنا" بهذا السياق. وأضاف بأنه يتوقع أن تتعزز ايران نتيجة لعلاقاتها مع روسيا والصراع بين الدول العظمي. "سيكون لهذا تأثير كبير على المنطقة كلها".

كما تطرق وزير الأمن الى التوتر الأمني في الضفة الغربية على خلفية نتائج الانتخابات وقال :"آمل أن لا نشهد مستوى أعلى من العنف مما شهدناه حتى الآن، والذي يبدأ من القدس ويشع في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة)، غزة وحتى ايضا الساحة الشمالية-لكن على ضوء الواقع هذا سيناريو ليس خياليا" وانتقد غانتس ادارة السلطة الفلسطينية وقال إن "الخطوات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة تمس بالقدرة لتحسين الوضع في المنطقة".

وبما يتعلق بمسألة الصادرات الأمنية إلى اوكرانيا شدد :"حجم صادرات أقل من الحاجة الى التصدير- لا يوجد لدينا قاعدة تصدير كبيرة بشكل كاف من أجل ذلك". وفي السياق الاوكراني أشار الى أنه "من الواضح إن تقرر تغيير سياسة- لا يمكن إفراغ منظومتنا الدفاعية، هذا تصريحات فارغة، نحن نفحص ماذا يمكننا القيام به وتوسيعه، لكن يجب أن لا ننسى أن حلف الناتو يقف من وراء أوكرانيا".

وختم غانتس إنه "يوجد لدينا جيش ممتاز ونظام أمني مع قدرات عملياتية مذهلة، عندما نتصل مع الجيش ووزارة الأمن-توجد استجابه- رأينا هذا بفترة الكورونا، رأينا هذا باستيعات الهجرة. يجب علينا الحفاظ على هذا. قمنا بالكثير من أجل تطوير قدراتنا. ما يقلقني حقا هو ليس الموضوع الأمني- وانما التطرف في المجتمع الإسرائيلي".