سيتم في الفترة المقبلة توسيع النشاط المشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل كبير

عاد رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي ظهر اليوم (الخميس) من الولايات المتحدة، بعد يوم من إعلانه عن اختصار الزيارة بسبب الأحداث الأمنية في إسرائيل، حيث كان من المفترض أن يعود إلى إسرائيل ظهر يوم الجمعة.

وزار كوخافي أمس مقر قيادة القوات البحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا، وقام بجولة في غواصة نووية وحاملة طائرات هليكوبتر.

بالأمس، شارك رئيس الأركان في تقييم للوضع العملياتي في مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) في فلوريدا، وعقد اجتماع عمل مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. وتناول التقييم المشترك للوضع التحديات الإقليمية، بقيادة إيران واتفق كوخافي وزملاؤه على "خارطة طريق" لاستمرار النشاط المشترك، وعلى تشكيل فرق مخصصة للتعامل مع التحدي الإيراني.

وفي ختام الزيارة قال رئيس الأركان إنه "من أجل تحسين التعامل مع التحديات الإقليمية، سيتم في الفترة المقبلة توسيع النشاط المشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل كبير. وفي نفس الوقت، سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد ترسخ ايران في المنطقة ".