إسرائيل: السطو على قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد وسرقة ذخيرة

وفقا للمعلومات الواردة فإنه تم سرقة 26000 رصاصة ومسدسات من مستودع تابع للجيش الإسرائيلي.

أورد بلاغ صادر عن الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن وقوع سطو على قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد وسرقة ذخيرة من مخبأ عسكري.

وفتحت شرطة إسرائيل تحقيقا حول الموضوع بالتعاون مع الشرطة العسكرية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم سرقة 26000 رصاصة ومسدسات من المستودع التابع للجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه في العام الفائت أشار تقرير إلى وقوع سرقة في قاعدة عسكرية حيث تم نهب 30 ألف قطعة ذخيرة، في جنوب البلاد بالقرب من مدينة بئر السبع.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي حينئذ، إن السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية مشيرا إلى قلقه من نجاح اللصوص من دخول القاعد وتحديد موقع مخبأ الذخيرة وخلع النوافذ دون أن ينتبه أحد".

وذكر موقع "والا" أن "الجنود رأوا بعض الشباب العرب يتجولون بانتظام حول القاعدة"، ومع ذلك، قال مسؤول الجيش الإسرائيلي إنه "من المستحيل معرفة مكان مخبأ الذخيرة من الخارج، لذلك، من الممكن أن يكون اللصوص قد تم مساعدتهم من الداخل".

واجه الجيش الإسرائيلي منذ سنوات عمليات سطو على قواعده العسكرية "ارتكبها جنود وعصابات إجرامية"، ويخشى أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية في المستقبل.