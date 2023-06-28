نزيف الدماء في المجتمع العربي في إسرائيل مستمر: خلال 24 ساعة 5 قتلى رميًا بالرصاص

قُتل اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى والد وابنه حيث تعرض عمر خالدي (61 عاما) في شفاعمرو للقتل رميا بالرصاص بعد ساعات من مقتل ابنه محمد (34)

قُتل اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى والد وابنه حيث تعرض عمر خالدي (61 عاما) في شفاعمرو للقتل رميا بالرصاص بعد ساعات من مقتل ابنه محمد خالدي (34).

وقُتل أمس عشية عيد الأضحى رميا بالرصاص ثلاثة أشخاص من شفاعمرو وكفركنا في الشمال ورهط في الجنوب على خلفية نزاعات بين مخلين بالنظام فضلا عن إصابة نحو 16 شخصا في حوادث عنف في اكسال وكفر قرع والطيبة والطيرة وقلنسوة وباقة الغربية.

أما ضحايا وقفة العيد فهم في شفاعمرو أمير سواعد حيث نُقل إلى مستشفى رامبام في حيفا في حالة حرجة، وهناك أعلن عن وفاته بعد محاولات طويلة لإنعاشه.

وأشرف أبو ناصر 30 عاما من سكان الناصرة، قُتل في شفاعمرو وكان قد أسلم الروح بعيد وصوله إلى المستشفى في وقت قصير. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جرائم القتل وسط الإشارة إلى أنه في كلتا الجريمتين تحضر أصابع العصابات الإجرامية المتنافسة.

أما في الجنوب فقد قُتل حسن يعقوب أبو لطيف (25) ولم يسعفه وصوله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو في حالة حرجة بعد إصابته بطلق ناري. وفي هذه الحالة أيضا، فتحت الشرطة تحقيقا وأجرت عمليات تفتيش وأخذت أدلة لتحديد مكان المشتبه بهم في رهط. ووفق التقييمات الأولية أيضًا، يأخذ التنافس بين العصابات الإجرامية دورا رئيسيا في تلك الجريمة.

Flash90 فلسطينيون يحضرون صلاة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

لم يترك أعضاء الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل خطا أحمر إلا واخترقوه علنا وفي وضح النهار منفذين أبشع عمليات الإعدام دون أن يقيموا وزنا لعيد أو وقفة عيد.

وحتى الآن، لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي من المشتبه بهم في أي حادث، وبالتالي ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 109. ونقل الإسعاف إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا عشرة جرحى في حالة طفيفة، تعرضوا لإصابات جراء القتال في أبو سنان – بينهم ثمانية بالغون تتراوح أعمارهم بين 20-54 وطفلان تتراوح أعمارهما بين 3 و 12 عامًا. خضعوا لفحوصات في غرفة الطوارئ وتم تسريحهم إلى منازلهم ليلا.