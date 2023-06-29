نتنياهو يقول إن إسرائيل أصبحت "أقوى بما لا يقاس" في الرد على التهديدات

قال نتنياهو: "منذ عملية 'الجرف الصامد'، أصبحنا أقوى بما لا يقاس - في بناء قوتنا في الاستجابات العملياتية لأولئك الذين يحاولون تحدينا"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس في مراسم الذكرى السنوية للجنود الذين قتلوا في عملية "الجرف الصامد" إن قدرة إسرائيل على الرد على التهديدات نمت "أقوى بما لا يقاس" منذ العملية.

وفي حديثه في القاعة التذكارية الوطنية في جبل هرتسل في القدس، أشار إلى أن إسرائيل تعتمد على نفسها (بالمطلق) عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية.

وقال نتنياهو: "منذ عملية 'الجرف الصامد'، أصبحنا أقوى بما لا يقاس - في بناء قوتنا في الاستجابات العملياتية لأولئك الذين يحاولون تحدينا". وأضاف "إن إسرائيل تعتمد - أولا وقبل كل شيء - على نفسها فيما يتعلق بأمنها".

وتطرق نتنياهو إلى مساعي إيران فقال "أقول هذا عن محاولات إيران تطوير ترسانة نووية، وعن الهجمات الإرهابية لوكلائها على حدودنا. نحن نعمل على زيادة قوتنا وتنويع قدراتنا ضد أولئك الذين يحاولون تهديدنا بالدمار؛ على جبهة واحدة أو على عدة جهات، ستكون استجابتنا وقدراتنا واسعة النطاق وحازمة وقوية".

أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "الجرف الصامد" في تموز / يوليو 2014 رداً على تزايد إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة. بعد قرابة 50 يومًا من القتال وإطلاق أكثر من 4500 صاروخ على إسرائيل، اتخذ المستوى السياسي والعسكري قرارا بوقف إطلاق النار.