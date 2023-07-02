نتنياهو يدين الأعمال المعادية للسامية في فرنسا خلال اجتماع للكابينيت الحكومي

قال نتنياهو "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استيائه العميق من تدهور الأوضاع في فرنسا حد الانزلاق إلى أعمال وصفها بأنها معادية للسامية.

وقال نتنياهو "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا. نشهد اعتداءات على أهداف يهودية وندين هذه الاعتداءات. نحن ندعم الحكومة الفرنسية في حربها ضد آفة معاداة السامية".

أمس السبت، ندد وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير في بيان باستهداف النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الهولوكوست في باريس بقوله "إن تخريب النصب التذكاري للهولوكوست في باريس، من قبل مشاغبين معادين للسامية، هو عمل مروع لا يمكن لأي شخص مستنير قبوله. لن نقبل بأي كراهية أو معاداة للسامية ضد اليهود".

تم تخصيص النصب التذكاري لـ 200000 تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال والموت النازية من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ، بالإضافة إلى الفرنسيين الذين قاتلوا ضد النازيين.

Valery HACHE / AFP يفر المتظاهرون من انفجار الألعاب النارية في أحد شوارع نيس ، جنوب شرق فرنسا أوائل 2 يوليو 2023 ، خلال الليلة الخامسة من أعمال الشغب بعد إطلاق النار على سائق مراهق في ضاحية نانتير الباريسية في 27 يونيو.

وتشهد فرنسا ثورة غضب واستياء عميقين من قبل سكان الضواحي المهملين والذين خرجوا ككرة النار في أكثر من موقع أمس، فور انتشار خبر مقتل فتى من أصول جزائرية على يد شرطي.

وتواجه الشرطة وخلفها الحكومة الفرنسية أزمة كبيرة إزاء فقدانهم الوسيلة المناسبة والسريعة لتهدئة تلك الغضبة بالرغم من الاعتقالات بالجملة ونشر 45 ألف ضابط مدعومين بمدرعات خفيفة.