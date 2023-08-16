فيديو مثير للجدل يبرز وجه الشبه بين اليمينيين بن غفير وسموتريتش وجماعة كو كلوكس كلان

أصدرت الفيديو منظمة UnXeptable - لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي

أصدر معارضو الإصلاح القضائي المثير للجدل (الذي تقوده الحكومة) مقطع فيديو يقارن بين عضوي الحكومة اليمينية المتطرفة وزير المالية بتسالئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بأعضاء جماعة كو كلوكس كلان، وهي جماعة أميركية عنيفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

أصدرت الفيديو منظمة UnXeptable - لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، وتبلغ مدته أقل من ثلاث دقائق يفصلون فيه أسباب احتجاجهم، ويسلطون الضوء على وجهات النظر المتطرفة لكلا الوزيرين.

https://twitter.com/i/web/status/1691682925925040211 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يقول راوي الفيديو، باللغة الإنجليزية، "تخيل لو كانت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة المالية يديرها أعضاء من كو كلوكس كلان. وهذا يعادل ما يحدث الآن في إسرائيل، مع اثنين من أكثر الفاشيين اليمينيين تطرفا، ايتمار بن غفير وبتسالئيل سموتريتش، الجالسين في مناصب حكومية رئيسية".

Flash90 إيتامار بن غفير ، رئيس حزب `` القوة اليهودية '' السياسي (إلى اليسار) ورئيس الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش في حدث انتخابي في سديروت ، إسرائيل.

صرح أوفير جوتلزون، زعيم حركة UnXeptable العالمية ومقرها سان فرانسيسكو، لموقع واينت أن الحركة تعمل في أكثر من 170 موقعًا في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا وكندا وأستراليا، وعلى الرغم من أنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمات الاحتجاجية في إسرائيل، إلا أن هدفها واحد.

وفقًا لجوتلزون، فإن الجالية اليهودية الأميركية تدرك بشكل متزايد آثار التشريعات الإسرائيلية على حياتهم في الولايات المتحدة. وقال: "منذ سنوات، حرص اليهود الأميركيون على عدم اتخاذ موقف حيال ما يحدث في إسرائيل".

"في الأشهر الأخيرة، أدركوا أن الوضع في إسرائيل يؤثر على حياتهم هنا. إنهم قلقون من أن تصبح إسرائيل متطرفة، وهم قلقون أيضًا بشأن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين."