فيديو مثير للجدل يبرز وجه الشبه بين اليمينيين بن غفير وسموتريتش وجماعة كو كلوكس كلان

أصدر معارضو الإصلاح القضائي المثير للجدل (الذي تقوده الحكومة) مقطع فيديو يقارن بين عضوي الحكومة اليمينية المتطرفة وزير المالية بتسالئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بأعضاء جماعة كو كلوكس كلان، وهي جماعة أميركية عنيفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

أصدرت الفيديو منظمة UnXeptable - لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، وتبلغ مدته أقل من ثلاث دقائق يفصلون فيه أسباب احتجاجهم، ويسلطون الضوء على وجهات النظر المتطرفة لكلا الوزيرين.