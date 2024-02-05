إسرائيل: مصرع رجل عربي في بئر السبع حاول سرقة سلاح الشرطي خلال محاولات اعتقاله

استجابت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، لنداء طوارئ في مدينة بئر السبع الجنوبية، انتهى بمقتل رجل مشتبه به يبلغ من العمر 30 عاما بعد مطاردة جامحة. بدأ الحادث عندما ورد بلاغ عن المشتبه به وهو يهتف “الله أكبر” بينما كان يظهر سلوكا غريبا ويهاجم مدنيين في شارع يتسحاق بن تسفي بالقرب من محطة القطار والحافلات المركزية في بئر السبع. وما إن تدخلت الشرطة، تصاعدت حدة الحادث.

جرت محاولة للقبض على المشتبه به، لكن الرجل البالغ من العمر 30 عامًا استمر في التصرف بشكل غير متوقع، حيث هاجم ضابط شرطة وحاول سرقة مسدس خدمة إنفاذ القانون وسيارة الشرطة.

واستمرارًا لإجراءات الاعتقال، استخدم الضباط مسدس الصعق ووسائل أخرى لمحاولة إيقاف المشتبه به، لكن الرجل واصل التصرف على نحو خطير.

Dudu Greenspan/Flash90

وفي النهاية أطلق ضباط الشرطة طلقة تحذيرية في الهواء، أعقبتها رصاصة في ساق المشتبه به. ثم تم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي. وخلال العلاج الطبي، أعلن عن وفاة المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما. وكان الرجل يقيم أصلا في بلدة الطيرة الشمالية، ولم يتضح ما كان يفعله في مدينة بئر السبع الجنوبية.

وأوضحت الشرطة في بيان لها: “في التحقيق الأولي قبل الحادث الذي وقع في بئر السبع، هدد المشتبه به بالانتحار وتم إيقافه من قبل ضابط دورية مرور لكنه بدأ بالفرار من القوات أثناء القيادة بشكل متهور وهرب باتجاه قوات الأمن في منطقة مستشفى سوروكا”.

وأضاف البيان أن “قائد المنطقة، المفتش أمير كوهين، أمر قائد منطقة النقب بفحص جميع الظروف”، وأعرب عن تقييم مرحلي يفيد بأن الحادث على ما يبدو "ذو خلفية جنائية".