نتنياهو للشعب الإيراني: "ناضلوا من أجل حريتكم، أنا بجانبكم"

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم رسالةً مباشرة إلى الشعب الإيراني، متهمًا قادة الجمهورية الإسلامية بالفرار من البلاد بينما يعاني الشعب من أزمةٍ حادة في المياه والكهرباء والاقتصاد. وأكّد نتنياهو على نجاحات إسرائيل في إدارة المياه، وعرض على إيران حلولًا في هذا المجال أيضًا.

كما هاجم نتنياهو القيادة الإيرانية لاستثمارها مئات المليارات من الدولارات في دعم المنظمات المسلحة مثل حماس وحزب الله بدلًا من تطوير البنية التحتية الحيوية للمواطنين. وأكد أن الموارد المُستثمرة في الخارج كان من الممكن أن تُحسّن حياة الشعب الإيراني.

واختتم نتنياهو كلمته بدعوة الشعب الإيراني إلى الاحتجاج ضد النظام، والمطالبة بالعدالة والمساءلة، ومحاربة الاستبداد من أجل بناء مستقبلٍ أفضل. وكانت الرسالة دعوة واضحة للصدام مع النظام والسعي إلى التغيير الحقيقي في البلاد.