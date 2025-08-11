إسرائيل تُحذّر سكان القدس من "سحب غبار" قادمة من الأردن

قد يعجبك أيضًا -

حذرت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة في إسرائيل، من أنه منذ الليلة الماضية، سُجِّلت مستويات تلوث هواء عالية جدًا في غور الأردن والضفة الغربية والقدس، بسبب سحب الغبار القادمة من جهة الأردن.

وأوصت وزارة الصحة الفئات السكانية الحساسة، بمن فيهم مرضى القلب والدم، ومرضى الرئة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، بتجنب النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق. كما يُنصح عامة الناس بتقليل النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق.