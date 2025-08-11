مساعٍ حريدية لضم الرئيس الأميركي إلى نضالهم ضد قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن زعيمي الحريديم الأشكناز: الليتوانيون الحاخام لاندو والحسيديم الحاخام ماغور، يسعيان إلى خطوة غير مسبوقة، وهي تنظيم مسيرة مليونية دولية تُقام بنفس الوقت، في الدول التي يتواجد فيها الحريديم، في اليوم الأخير من "بين زمانيم"، وهي الفترة بين ذكرى خراب الهيكل، والفاتح من شهر أيلول العبري، التي تصادف هذه الفترة.

وتهدف المسيرة إلى بث رسالة للعالم، مفادها أن "دولة إسرائيل تناوئ متعلمي التوراة"، وخلق صدى عالمي، وليس فقط في داخل إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يعمل حزب "أغودات إسرائيل" للحريديم في أميركا على عقد اجتماع مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إصدار بيان عام يدعم إعفاء طلاب التوراة من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. والتقى السفير الأميركي في إسرائيل بالحاخامين لاندو والليتواني هيرش، في سياق محاولة "أغودات إسرائيل" حشد الدعم الرسمي من البيت الأبيض. وبقيت مسألة انضمامة إلى هذه الخطوة، مفتوحة.

وتأتي الخطوة على خلفية الصراع العام والسياسي في إسرائيل، المحيط بقانون يلغي إعفاء طلاب التوراة من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ويجبرهم عليها عبر فرض عقوبات على المتهربين. ونظم الحريديم، المشاركين في الحكومة الإسرائيلية، مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على ذلك.

وقضية تجنيد الحريديم هي من القضايا الخلافية المثيرة للجدل والحساسة منذ قيام إسرائيل عام 1948. وتزداد الانتقادات من قبل الأوساط العلمانية على طريقة عيش الحريديم، وتطالب بـ "المساواة" من خلال تقاسمهم العبء بما يتعلق بالخدمة العسكرية. وازدادت هذه المطالب مع استمرار القتال في غزة لفترة طويلة، الأمر الذي منع الجيش من منح الاجازات لجنود الاحتياط، نظرا لحاجته الماسة للجنود.