صدمة في إسرائيل: قطر جنّدت مسؤول سابق في الموساد أثناء إقامته في الدوحة ومشاركته في فريق التفاوض الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

خضع مسؤول سابق في الموساد، وكالة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية، للتحقيق التحذيري، للاشتباه في تلقيه أموالًا من قطر وتقديم خدمات لها، أثناء مشاركته في فريق التفاوض لإعادة المختطفين في بداية الحرب، دون علم الموساد بصلاته هذه.

وهذا هو موظف سابق ثانٍ في الجهاز متورط في القضية، ولم يُعتقل ولكنه مُنع من الاتصال ببقية المتورطين. وزعم مقر عائلات المختطفين أن القضية تُظهر تسلل قطر إلى قدس أقداس النضال على إعادة المختطفين، ودعا المقر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى "إجراء عملية تطهير".

وتتعلق القضية بمسارين من النشاط بين قطر وموظفين في ديوان نتنياهو: حملة رجل اللوبي الأميركي اليهودي غاي بوتليك. حيث صمم مشروع "المنارة"، التي بدأها يونتان أوريخ وسروليك (يسرائيل) أينهورن وهما يعملان في الدائرة الإعلامية لنتنياهو، على تحسين صورة قطر قبل مونديال كأس العالم 2022، بالتعاون مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك شركة يملكها اللواء (احتياط) في الجيش الإسرائيلي يوآف (بولي) مردخاي، وشركة التكنولوجيا الفائقة "كويوس". وخلص تحقيق الشرطة الإسرائيلية إلى أدلة واضحة على وجود علاقات تجارية بين أوريخ وموظف سابق آخر في الموساد مرتبط بالمشروع.

أما الحملة الثانية، التي كُشف عنها على القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي، فقد أدارها بوتليك لصالح قطر، وتوسط فيها أينهورن، ووظف من خلالها الناطق بلسان نتنياهو، إيلي فيلدشتاين. وكان الهدف من ذلك هو الترويج من خلال بيانات إلى الصحافة الإسرائيلية، مفادها بأن قطر هي الوسيط المفضل لصفقة مختطفين مع حماس، وليس مصر.