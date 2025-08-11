نتنياهو يريد تعيين "إيلون ماسك إسرائيلي" ويستحضر تجربة الإمارات العربية المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعيين "إيلون ماسك إسرائيلي" لتقليص الإجراءات الادارية واللوائح التنظيمية (البيوقراطية) داخل القطاع العام (الدولة). ويعتزم نتنياهو الإعلان عن هذا التعيين خلال ثلاثة أسابيع.

وفي حديثه مع الوزراء، صرّح نتنياهو بوجود ثلاثة عوامل رئيسية تُعيق عمل الحكومة ونشاطها في الاقتصاد. ووفقًا لنتنياهو، هذه العوامل هي: المستشارين القانونيين (السلك القضائي)، وموظفو الموازنة في قسم الموازنة بوزارة المالية ومؤسسات التخطيط، بالإضافة إلى سلطة أراضي إسرائيل. وسيُعيّن نتنياهو شريكه المُقرّب، يوسي شيلي، رئيسًا لسلطة أراضي إسرائيل.

وقال نتنياهو: "يجب تفكيك هذه اللوائح. في الدول العربية المتقدمة مثل الإمارات، لا يوجد انتخابات ويُصدرون توجيهاتهم من الأعلى إلى الأسفل. أما هنا، فيتم انتخابنا، وكل شيء يسير من الأسفل إلى الأسفل".

وعبّر رئيس قسم الاستراتيجية في الاتحاد العام للنقابات العمالية "الهستدروت" إيتمار أفيتان عن معارضته للخطة. وعلّق قائلاً: "من بين جميع تجارب ترامب الفاشلة، لا داعي لنقل أسوأها إلى إسرائيل. فقد استقال إيلون ماسك في عارٍ بعد أن ألحقت هيئة الكفاءة التي قادها ضررًا غير مسبوق بالولايات المتحدة والمجتمع الأميركي".

وقال أفيتان: "لقد وعد نتنياهو طوال هذه السنوات بمعالجة البيروقراطية الإسرائيلية، لكنه في الواقع لا يفعل سوى تجفيف وإضعاف وتدمير الخدمة العامة لصالح رؤية خلاصية ومصالح قطاعية". وأضاف: "السبب الوحيد الذي يدفعه إلى ‘تذكر‘ التعامل مع الخدمة العامة هو أنه يرى في الموظفين الجماهيريين المتفانين والمخلصين في إسرائيل عقبة أمام تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وعُيّن الملياردير إيلون ماسك رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة عند دخول ترامب البيت الأبيض. وقاد الرجل سلسلة من التقليصات في مؤسسات حكومية مختلفة، لكنه ترك منصبه بزخم على خلفية خلافات مع كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم ترامب نفسه.