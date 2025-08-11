التحقيق مع الناطق بلسان نتنياهو مرة أخرى على خلفية "قطرغيت"

قد يعجبك أيضًا -

خضع الناطق السابق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية إيلي فيلدشتاين للتحقيق مجددًا لمدة نحو ساعتين، على خلفية فيما يُعرف بـ "فضيحة قطر" أو "قطرغيت". ومن المتوقع أن يتحقق المحققون من روايته مع سروليك (يسرائيل) أينهورن.

وأينهورن هو مستشار اتصالات، ومدير حملات سياسية، ومسؤول علاقات عامة سبق له وأن عمل في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وكان أينهورن قد خضع إلى التحقيق هو الآخر مؤخرا في صربيا، واعترف أنه عمل على "تحسين صورة قطر" في إسرائيل، ضمن حملة إعلامية تروّج للإمارة الخليجية كوسيط جدير بالثقة في صفقات إطلاق سراح المخطوفين، مُصوّرًا إياها على أنها تتمتّع بأفضلية على مصر.

وبحسب المعلومات، فإن ثمة محوران رئيسيان للنفوذ والتمويل القطري في "قطرغيت". أحدهما أُدير من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، عبر شركة "الدائرة الثالثة"، التي يرأسها رجل الضغط اليهودي الأميركي غاي بوتليك، الذي يعمل لصالح الحكومة القطرية. ولتنفيذ النشاط، نشأت علاقة تجارية بين شركة بوتليك وفيلدشتاين، بوساطة يسرائيل أينهورن.