ضجة في الكنيست حول إخلاء قبر عز الدين القسام داخل إسرائيل

عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية في الكنيست نقاشًا حول إخلاء قبر عز الدين القسام من المقبرة الإسلامية في مدينة نيشر الإسرائيلية قرب حيفا (شمال). وتناول النقاش بالأساس، قضية تأخير بناء مدرسة ثانوية وطريق يصل إليها، نتيجة خلاف مع الأوقاف، وطالب رئيس اللجنة، عضو الكنيست إسحق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" أقصى اليمين المتشدد، بإزالة المقام باعتباره "وصمة عار على أرضنا"، بل واقترح استخدامه كورقة مساومة مع حماس. ويحمل اسم الجناح المسلح للحركة اسم عز الدين القسام.

وشارك في النقاش وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي دعا إلى إصدار مرسوم هدم فوري للمجمع، ورئيس بلدية نيشر، الذي أوضح أن المقام يُسبب صراعات في المنطقة ويمنع التطوير العمراني. وأكد بن غفير على ضرورة تطبيق القانون بسرعة، وطالب باتخاذ إجراءات لإزالة المقام: "لمنع رسائل دعم الإرهاب"، على حد وصفه.

وخلال النقاش، شغّل يوسف حداد، الناشط في مجال الدعاية الإعلامية المؤيدة لإسرائيل، تسجيلاً باللغة العربية وُصف فيه عز الدين القسام بأنه "شخصية محورية ومهمة في الكفاح الفلسطيني المسلح، وشيخ وقائد بارز في الجهاد الفلسطيني". وحيّا بن غفير حداد لنشاطه الداعم لإسرائيل، على الرغم من لائحة الاتهام التي قدمت ضده مؤخرًا، ووصفه بأنه: "رجل رائع يمثل الأمل لمستقبل البلاد".