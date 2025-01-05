الادعاء يطالب عضو الكنيست جوتليب بالمثول للاستجواب وردُّها: لن ترهبوني"

أرسل نائب المدعي العام المحامي ألون ألتمان رسالة اليوم (الأحد) إلى عضو الكنيست تالي جوتليب أوضح لها فيها أن قانون الحصانة لا يعفيها من واجب المثول أمام تحقيق جنائي.

في الواقع، إذا تمسكت عضوة الكنيست جوتليب برفضها المثول أمام التحقيق، فسيتم اعتبار ذلك تنازلا عن حقها في الإدلاء بروايتها أو كما لو أنها احتفظت بحقها في التزام الصمت. وسيستند قرار المستشارة القضائية للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضدها إلى بقية الأدلة في ملف التحقيق دون الحاجة لأخذ روايتها.

مبدئيا، يتمتع عضو الكنيست بالحصانة من الاعتقال. وليس لديه حصانة تعفيه من المثول للاستجواب. وبحال تم استخدام "الحصانة بوجه الاعتقال" للتهرب من التحقيق الذي يجب أن يمثل فيه - سيعتبر ذلك خيارًا واعيًا لعدم الإدلاء بروايته في التحقيق.

وقالت غوتليب في ردها على المدعي العام: "أدعوكم إلى الأخذ في عين الاعتبار أنكم لم تكلفوا أنفسكم عناء إرسال أي شيء لي، لذا دعوني أشحذ فهمكم للمقروء. في القسم 1 من قانون الحصانة، مكتوب بالأبيض والأسود ما يلي: يُعفى عضو الكنيست من المسؤولية الجنائية عن أي فعل يقوله أو راي يعبر عنه أو قاله كجزء من أداء واجباته، ومن الواضح أنني تصرفت كجزء من أداء واجباتي وبالتالي لا يمكن محاكمتي ولا يوجد سبب للتحقيق معي".

وأضافت: "لا يمكن القبض علي أو احتجازي للتحقيق. أعلم أن هذا يحزنكم، فلنفترض أنني ارتكبت جريمة ولدي حصانة لأنني تصرفت باستخدام حصانتي لأداء واجباتي وفي إطارها". بالمناسبة، سأستمر في التصرف بنفس الطريقة تمامًا، وهذا هو واجبي، وهذا هو معنى الحصانة. ولكن أوصي بشدة أن تتسلقوا شجرة أخرى، فلن تخيفوني ولن ترهبوني".

تجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء جوتليب للاستجواب من قبل الشرطة بعد أن كشفت تفاصيل زوج الناشطة في تسيير الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي شيكما بريسلر، علمًا أنه يخدم في الشاباك.