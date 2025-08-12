جدل في قضية "قطرغيت" في إسرائيل قد تحسمها: تعددت الروايات متضاربة والدعاية القطرية واحدة

قد يعجبك أيضًا -

يحتدم جدل كبير في قضية "قطرغيت" (فضيحة قطر) قد يحسمها. ووفقًا للشهادة التي أدلى بها المستشار الإعلامي يسرائيل (سروليك) آينهورن للشرطة الإسرائيلية، ووفقًا لتصريحات أدلى بها رجل الضغط جاي بوتليك لشركائه، فإن بوتليك التقى مع إيلي فدلشطين، الذي كان الناطق بلسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية، قبل تعيينه في مشروع التأثير الإسرائيلي.

وعُقد الاجتماع في فندق "نحماني" في تل أبيب، وبعد ذلك فقط، قرر بوتليك، وفقًا للشهادة، الاستعانة بخدمات فدلشطين، ليكون ناطقا بلسان الدعاية القطرية للجمهور الإسرائيلي. ومع ذلك، وخلافًا للشهادة التي تفيد بأن الاجتماع عُقد في مارس آذار، ادعى فدلشطين نفسه في التحقيق، أن اجتماعه الأول مع بوتليك، كان بعد أربعة أشهر، ولم يتناول الدعاية القطرية على الإطلاق، وإنما الرسائل التي نقلها إلى بوتليك، والتي من وجهة نظره، كانت رسائل قانونية من ديوان رئيس الحكومة.