الإذاعة العبرية تكشف هوية "الخلية السرية" لرئيس أركان الجيش، هذه أفرادها

يتلقّى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، بانتظام نصائح من مصادر لم تعد جزءًا من المنظومة العسكرية.

ومن بين الأسماء التي تضمها "الخلية السرية" لرئيس الأركان: الوزير الأسبق غابي أشكنازي، واللواء المتقاعد يسرائيل زيف، والناطق العسكري الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، آفي بنياهو، ومتان دانسكر، وليران دان، الناطقان الأسبقان بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب الإذاعة العبرية. ويحافظ مساعد زمير، المقدم ألون لانيادو، على تواصل مستمر مع الصحفيين ويُطلعهم على آخر المستجدات، خلافًا للإجراءات التي تُلزم وحدة الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي فقط بالقيام بذلك. وقد زاد لانيادو من وتيرة محادثاته مع الصحفيين في الآونة الأخيرة على خلفية تفاقم الأزمة بين زمير ورئيس الحكومة نتنياهو.

وأجرى رئيس الأركان إيال زمير، نقاشًا الليلة الماضية حول التعيينات في الجيش الإسرائيلي، إلا أن مكتب وزير الامن كاتس أعلن رفضه الموافقة على هذه التعيينات. ورغم ذلك، نشر الجيش قائمة التعيينات الجديدة خلال الليل، بعد حوالي ساعة من إعلان وزير الامن. ما صب الزيت على النار. وقال مقربون من الوزير: "هذا غير لائق".

وردّ الجيش الإسرائيلي: "حُدّدت المناقشة مُسبقًا، وفقًا للقواعد، إدراكًا لأهمية ترقية القادة الميدانيين، وضرورة السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة".