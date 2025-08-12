وزير القضاء الإسرائيلي يُغيّر قفل مكتب المستشارة القضائية للحكومة لمنع دخولها إليه

قد يعجبك أيضًا -

تم تغيير أقفال مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، في مبنى وزارة القضاء في تل أبيب لمنعها من دخوله ومزاولة عملها، بشكل مفاجئ، بتوجيه من وزير القضاء يريف ليفين. وقُدّمت شكاوى للشرطة ضد الوزير ليفين في أعقاب هذه الإجراءات.

وأكد الوزير ليفين الأمر، وهاجم بهاراف-ميارا بشدة. وقال: "هذا ادعاءٌ واهم المكتب هو مكتب الوزير، وليس مكتب بهاراف-ميارا. ومحاولتها استخدام مكتب الوزير دون تصريح هو مثال آخر على سلوك غريب من جانب شخصٍ أُقيل من منصبه". وتم إقالة بهراف ميارا من منصبها، في سياق غضب من قبل حكومة اليمين، على مكانة المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات. ويرى سياسيو اليمين، أن المستشارين القضائيين كاسمهم، يقدمون المشورة غير المُلزمة، في حين أنهم اكتسبوا مع الوقت صلاحيات واسعة، كتفسير النصوص القانونية، خلافا للدستور (غير المكتوب في إسرائيل). وهذا النقاش جزء من التعديلات المثيرة للجدل، والمقترحة من قبل الحكومة، على سلك القضاء، والتي كانت سببا في أشد انقسام سياسي حاد، شهدته إسرائيل في تاريخها، والذي كاد أن يُشعل فتيل الحرب الأهلية، بحسب مراقبين.

وكان الوزير ليفين قد أصدر تحذيرًا بشأن هذه المسألة قبل بضعة أيام، عندما أبلغ سائق الوزير المستشارة بنيته منعها من الدخول. وادّعى مكتب المستشارة أن هذا "عبثي" وأن ليفين لا يملك صلاحية القيام بذلك، ولكن يبدو أنه تم تغيير القفل الليلة الماضية، وبقي موظفو المستشارة خارج المكاتب صباح اليوم. ووفقًا لمسؤولين كبار في وزارة القضاء، فإن جميع المستشارين القانونيين يجلسون في هذا المكتب لأنه مكتب مشترك. ويستخدم المستشارون القانونيون هذا المكتب منذ ست سنوات.

"كآخر المجرمين"

وهاجمت المعارضة خطوة ليفين. وعلّق زعيمها يائير لابيد قائلاً: "بينما يموت المخطوفين في غزة ويقاتل الجيش الإسرائيلي من أجل حياتنا، يتصرف وزير القضاء كآخر المجرمين وينتهك أحكامًا قضائية واضحة. في أصعب أوقات إسرائيل، لدينا حكومة من المراوغين والفاسدين ومخالفي القانون". وقدّم الناشط اليساري يايا بينك شكوى للشرطة ضد الوزير ليفين: "المجرمون الذين يخالفون أمر المحكمة العليا يجب أن يكونوا في السجن، وليس في مكتب وزير القضاء"، قال.

وأشارت عضو الكنيست المعارضة كارين الهرار إلى قرار المحكمة العليا القاضي ببقاء بهراف ميرا في منصبها حتى صدور حكم المحكمة العليا في هذا الشأن، فقالت: "هذا انتهاك واضح للقرار القضائي غير القابل للطعن، وانتهاك القرار يُمهّد الطريق نحو الفوضى". وكتبت عضو الكنيست نعمة لازيمي، التي قدّمت هي الأخرى شكوى للشرطة ضد الوزير ليفين: "ما دامت شرطة بن غفير لا تُلقي القبض على ليفين، الذي يُشجّع على التمرد على الدولة، والذي يُخالف القانون والمحكمة، فإنها تثبت طاعتها المُطلقة للسيد الذي سيطر عليها".

ودعا نقيب المحامين، عميت باخر، الشرطة إلى اعتقال الوزير ليفين، قائلاً: "يريف ليفين مجرم يُشكل خطرًا على وجود إسرائيل. وزير القضاء الذي ينتهك القانون وقرارات المحكمة يُمثل تهديدًا وجوديًا للدولة. الليلة، يجب على شرطة إسرائيل أن تأتي إلى منزله وتعتقله. مكانه خلف القضبان، وليس حول طاولة الحكومة. كل يوم يبقى فيه يريف ليفين في منصبه، تُصبح إسرائيل في خطر. يجب عزله فورًا، وستعمل نقابة المحامين على تقديمه للعدالة".

ومن المتوقع أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر المقبل مسألة عزل المستشارة من منصبها، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية بالإجماع الأسبوع الماضي. وصرّح رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحق عميت، بأن هيئة القضاة التي ستنظر في الالتماسات ضد العزل ستُوسّع لتشمل تسعة قضاة.