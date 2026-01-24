السياسة الإسرائيلية تعيد تنظيم صفوفها: مناورات وتحالفات وانقسامات

مع عدم تحديد موعد رسمي للانتخابات، بدأت الأحزاب في إعادة تموضعها، مُضاعفةً إشاراتها وضغوطها وتحالفاتها التكتيكية، تبقى هذه التحركات حذرة، بل ومترددة أحيانًا، لكنها تعكس نظامًا يستعيد تدريجيًا قوته السياسية، ليدخل المشهد السياسي الإسرائيلي مرحلة جديدة.

من أبرز التطورات إعلان إعادة تنظيم الأحزاب العربية حول قائمة مشتركة، تضم حزبي "بلد" و"رعام"، بقيادة منصور عباس. وتشير التقديرات إلى أن هذا الائتلاف قد يحصد ما يصل إلى 16 أو 17 مقعدًا. وهذا من شأنه أن يمنحه ثقلًا كافيًا لتشكيل حق النقض (الفيتو) في الكنيست، ما يمنع تشكيل أي ائتلاف، سواء من الأغلبية الحالية أو من معسكر "التغيير".

يبدو أن منصور عباس في قلب هذه الديناميكية. فرغم عدم ميله إلى الخضوع لوحدة أيديولوجية لا يتبناها بالكامل، إلا أنه ينظر إلى هذا الاتحاد كأداة استراتيجية. إن الطبيعة "التقنية" لهذا التحالف تسمح له، عند حلول الوقت المناسب، بالانفصال عن الكتلة والتفاوض مع قوى سياسية أخرى. أما في صفوف المعارضة، فلا تزال الترددات قائمة. فالدعوات إلى تحالف واسع بين شخصيات الوسط واليمين المعتدل تجد صعوبة في اكتساب زخم، نظراً لغياب خط سياسي مشترك باستثناء هدف إزاحة بنيامين نتنياهو. وتبدو خطط الوحدة سابقة لأوانها وغير مرجحة في هذه المرحلة.

وداخل الائتلاف، تتصاعد التوترات الداخلية أيضاً. فاستطلاعات الرأي غير المواتية، والمنافسات الشخصية، والتكهنات حول إعادة تشكيل التحالفات الداخلية، تُزعزع استقرار بعض التوازنات، بما في ذلك داخل حزب الليكود والأحزاب الدينية.

وبالتالي، في غياب حملة انتخابية معلنة أو جدول زمني محدد، تدخل السياسة الإسرائيلية منطقة اضطراب مُتحكم فيه، حيث يهدف كل تحرك بالدرجة الأولى إلى جس نبض الشارع، وزعزعة توازن الخصم، والتحضير لصراعات مستقبلية على السلطة.