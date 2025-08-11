إسرائيل تتهم قوات "اليونيفيل" بنقل آلية إسرائيلية إلى عمق لبنان

قد يعجبك أيضًا -

نقلت قوات حفظ السلام الأممية بين إسرائيل ولبنان "اليونيفيل"، مركبةً مُسيرةً تابعةً للجيش الإسرائيلي إلى عمق لبنان خلال عمليةٍ للجيش الإسرائيلي على طول الحدود يوم الخميس الماضي، ثم نُقلت المُسيّرة لاحقًا إلى الجيش اللبناني.

وخلال العملية نفسها، خلّصت قوات الجيش الإسرائيلي مركبةً أخرى كانت معطلةً بسبب عطلٍ فني. ووفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة "هآرتس"، لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي، أثناء عملهم على إعادة المركبة المعطلة، مركبةً ثانيةً (المُسيّرة) مُحمّلةً على مقطورة لليونيفيل، واصلت رحلتها داخل الأراضي اللبنانية. وقال ضباطٌ تحدثوا إلى الصحيفة إن قادة لواء الجليل (الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي) امتنعوا عن تدمير المركبة بغارةٍ جوية.

ورغم أن "هآرتس" ذكرت أن المركبة كانت على ما يبدو في أيدي "عناصر معادية"، إلا أن مصدرًا عسكريًا إسرائيليا، أكد لموقع "زمان يسرائيل" العبري، أنه لا يوجد خوفٌ من تسريب المعلومات، وأن الحادث قيد التحقيق، لكن نتائج التحقيق لم تُنشر بعد. وعلم " أن محادثات تجري حاليا عبر قنوات غير رسمية لإعادة المُسيرة.