قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي الأسبق يكشف: هذا ما حصل في الخمسينيات!

كشف القائد الأسبق لإذاعة الجيش الإسرائيلي، شمعون إلكبتس، إنه في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وبعد فترة وجيزة من إنشاء الإذاعة، طلب وزير الأمن آنذاك، بنحاس لافون، إغلاقها.

وجاء هذا الكشف، في معرض تعليق إلكبتس (59 عاما)، على إنشاء وزير الأمن الإسرائيلي الحالي يسرائيل كاتس، لجنة لدراسة مكانة الإذاعة، فيما ينظر معارضو الخطوة إليها على أنها:" محاولة إما للتخلص منها، أو لتسييس البث الجماهيري والعام وإسكاته والمس باستقلاليته". ويرى كاتس أن الإذاعة انحرفت عن مسارها التي تأسست من أجله:" كصوت للمجندين، ببث برامج سياسية تحاكى شؤون الساعة".

وأعرب إلكبتس في مقابلة إذاعية، عن معارضته الشديدة لإغلاق الإذاعة. وردا على سؤال: أي إذاعة كان سيُنشئها في الجيش الإسرائيلي، لو لم تكن إذاعة الجيش موجودة؟ أجاب: "كنتُ سأُنشئ إذاعة شبيهة البث العام والجماهيري اليوم"، أي هيئة البث الإسرائيلية. وإذاعة الجيش الإسرائيلية مُصنّفة كذلك. وأوضح قائلا:" لو أن إذاعة الجيش الإسرائيلي ليست موجودة اليوم، كنت قد أنشأت إذاعة تبث مزيجًا من الثقافة والبرامج التي تتناول الشؤون الأمنية، والأفلام الوثائقية، وبرامج تُركز على شؤون جنود الاحتياط، وموسيقى رائعة، وأصوات الجنود، وتغطيات ميدانية كثيرة".

وتطرح القضية تساؤلات حول ضرورة ودور الإعلام الجماهيري والعام في إسرائيل، وحدوده في المشهد، مع كثرة الإعلام التجاري الممول، الذي قد يُلامس بعض منها "الإعلام الحزبي السياسي".