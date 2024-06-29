استطلاع: 66% من الإسرائيليين لا يريدون مشاركة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 مؤخرا عن مشاعر كبيرة بين الناخبين الإسرائيليين بشأن المشهد السياسي في البلاد، حيث أعربت الأغلبية عن معارضتها لاستمرار مسيرة بنيامين نتنياهو السياسية في ضوء الأحداث المتلاحقة بفعل الحرب في قطاع غزة وتعقد المشهد على أكثر من جبهة.

وبحسب الاستطلاع، أشار حوالي 66% من المشاركين إلى أنهم لا يريدون مشاركة نتنياهو في المنافسات السياسية المقبلة، مما يعكس رغبة واسعة النطاق في التغيير داخل السياسة الإسرائيلية.

وتظهر المشاعر ضد نتنياهو بشكل خاص خارج كتلته الدينية اليمينية التقليدية، حيث أظهر 37% فقط وجهة نظر مماثلة.

ومن بين المؤيدين داخل هذه الكتلة، فإن 53% يؤيدون استمرار نتنياهو في مسيرته السياسية.

وفيما يتعلق بالمرشح المحتمل لقيادة تحالف انتخابي يميني، برز رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت باعتباره المرشح الأوفر حظا، حيث حصل على 30% من دعم الناخبين. وجاء في المركز الثاني أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب يسرائيل بيتنو، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، بنسبة 10% لكل منهما. إلا أن جدعون ساعر، زعيم حزب 'أمل جديد'، حصل على 4% فقط من الآراء الإيجابية في الاستطلاع.

Olivier Fitousi/Flash90

كما سلط الاستطلاع الضوء على إجماع قوي بين المشاركين، تجلى بتأييد 85% لمسألة إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. وتسعى هذه المبادرة إلى معالجة الإخفاقات المتعلقة بالقضايا الوطنية الأخيرة، مما يؤكد الطلب العام على المساءلة والشفافية في الحكم.

وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية، أيدت أغلبية من 66% تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة في الجيش، مقارنة بـ 24% الذين لم يوافقوا على ذلك و10% لم يقرروا بعد بشأن هذه المسألة.

يقدم الاستطلاع، الذي أجراه معهد استطلاعات مدغام بالتعاون مع iPanel، نظرة ثاقبة للرأي العام الإسرائيلي بينما تتنقل الأمة في قرارات حاسمة بشأن القيادة والحكم والسياسة الوطنية.