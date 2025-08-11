وزير الأمن الإسرائيلي: لا أرغب في استمرار الوضع الراهن في تلك الإذاعة!

قد يعجبك أيضًا -

وقّع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس (من حزب الليكود اليميني الحاكم) على تعيين أعضاء لجنة لدراسة مكانة إذاعة "غالي تساهل" الترجمة للعربية: "أمواج الجيش" المعروفة باسم "إذاعة الجيش الإسرائيلي". وسيترأس اللجنة اللواء احتياط يفتاح رون-تال، وستقدم توصياتها خلال 50 يومًا.

وعلّق الوزير كاتس بالقول إن "‘غالي تساهل‘ أُنشئت كمحطة عسكرية لتكون بمثابة بوق وأذن لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، وليس كمنصة للتعبير عن الآراء الشخصية، التي يهاجم الكثير منها الجيش الإسرائيلي وجنوده"، على حد تعبير كاتس. وأكد الوزير: "لا أرغب في استمرار الوضع الراهن".

ويُطلق على مدير الإذاعة "قائد محطة الجيش". ورغم أن ميزانيتها تأتي من ميزانية الامن في إسرائيل، إلا أن نصفها مصدره الإعلانات التجارية. وتُسمع في الآونة في الأخيرة انتقادات حول موضوع التوازن بالنسبة لمركبات المجتمع الإسرائيلي، حيث يُزعم أن الإذاعة تحمل صورة أشكنازية وعلمانية وتل أبيبة، مما يُقصي شرائح كبيرة من السكان من بثها.

وتشمل برامج إذاعة الجيش نشرات الأخبار، وبرامج شؤون الساعة وغيرها. وتُسمع أيضا انتقادات تتعلق باختلال التوازن والتحيز السياسي. وعام 2016، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش آنذاك، الفريق غادي آيزنكوت، إنه "ليس من الصواب أن يُبقي الجيش الإسرائيلي على محطة عسكرية تُغطي وتناقش الصراعات المدنية والسياسية، خاصة وأن عدد الجنود والموظفين النظاميين في هذه المحطة كبير جدًا". علما أن عددا لا بأس به من جنودها المُسرّحين، ينضمون للحقل الصحفي كإعلاميين.