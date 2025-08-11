تعاون رغم الخلاف؟ جلسات بين وزير القضاء الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن تشهد المحاكم في إسرائيل أزمةً حادةً بسبب نقصٍ يُقارب 50 قاضيًا، على خلفية تقاعد عشرات القضاة، بعضهم أبكر من المتوقع. وبحلول نهاية العام، من المتوقع حدوث موجة تقاعد أخرى في محاكم الصلح (البدائية) والمحاكم المركزية (الاستئناف والإدارية)، مما سيتطلب تعيينًا مزدوجًا للقضاة، إذ إن قضاة الصلح الذين يُنقلون إلى المحاكم المركزية يتركون مناصبهم شاغرة.

وعلى الرغم من الخلاف بين وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس المحكمة العليا إسحق عميت، تجري حاليًا مناقشاتٌ بين الطرفين حول تعيين قضاة لمحاكم الصلح والمحاكم المركزية. ويعقد مدير المحاكم، القاضي تساحي عوزيئيل، اجتماعاتٍ مع ليفين بهدف التوصل إلى تفاهمات، إلا أن هناك خلافًا حادًا حول تعيين الوزير لأحد قضاة المحكمة العليا.

ولا يوجد حاليًا أي اتفاقٍ بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، التي تعاني من نقصٍ حاد، ومن المتوقع أن يتقاعد قاضي المحكمة العليا يوسيف إلرون الشهر المقبل. وأعربت مصادر قانونية عن أملها في أن يتجاوز الطرفان خلافاتهما في ظل خطورة الوضع، وأن يتمكنا من المضي قدما في تعيين القضاة في أقرب وقت ممكن.