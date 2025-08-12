صراع رئاسة الأركان ووزير الأمن يشتعل: معركة "السيطرة" على تعيينات الجيش الإسرائيلي!

قد يعجبك أيضًا -

اندلعت مواجهة علنية حادة بين وزير الامن الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش.

وقال الوزير يسرائيل كاتس من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إن رئيس الهيئة الفريق إيال زمير، قد "تجاوز القاعدة" عندما بت بتعيينات في مناصب برتبة عميد وما دون، دون تنسيق أو مشاورة معه. ولذلك، فإنه، أي الوزير كاتس، لا ينوي مناقشة تعيينات زمير أو الموافقة عليها. ويؤكد كاتس، أن القيادة العسكرية خاضعة لوزير الامن، وينبغي أن تتصرف وفقًا لتعليماته، والسياسة التي يحددها، وليس بشكل أحادي الجانب.

ورد الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي على أقوال كاتس، بالإشارة إلى أن التعيينات هي من اختصاص رئيس هيئة الأركان العامة، وفقط المصادقة النهائية عليها، هي لوزير الأمن. وبعد تأجيل موافقة كاتس على تعيينات كبار الضباط، صرّح مقربون منه، بأنه لا ينوي مناقشة التعيينات خلال الأسبوعين المقبلين. وأضافوا، أنه سيدرس المواد، ويضع مبادئ السياسة العامة بشأنها. "وبعد ذلك، وكما جرت العادة" قال المقربون: "ستُستأنف العملية، بعرض جميع المرشحين المحتملين لكل منصب على وزير الأمن، كما جرت العادة حتى الآن"، من وجهة نظرهم.

وانتقد العميد (احتياط) إيريز فينر، الذي كان مساعدًا لرئيس هيئة الأركان العامة الأسبق غابي أشكنازي، الشخصيتين: كاتس وزمير على حد سواء. ورأى فينر أنهما يتبادلان التهم "على ظهر" الضباط. ومع ذلك، اعتقد فينر أن هناك منطقًا في مطالبة القيادة السياسية بتدخل أكبر في التعيينات داخل الجيش، فقال: "يُحمّل الشعب القيادة السياسية المسؤولية بالإخفاقات العسكرية، كإخفاق 7 أكتوبر، والشعب محق بذلك. اليوم تقول القيادة السياسية ‘لا مشكلة مع ذلك، ولكن المؤسسسة العسكرية لا تشاركني بالمعلومات الاستخباراتية. ولا تشاركني بالتعيينات. إنهم يفعلون ما يحلو لهم، فلماذا تريدونني أن أتحمل المسؤولية واللوم؟‘". وأوضاف فينر:" لنغير هذا الواقع إذن. فلنُنشئ هيئة مراقبة حقيقية على شعبة الاستخبارات العسكرية. ولنعزز من قوة ونفوذ مجلس الأمن القومي التابع لرئاسة الحكومة. أو لندع المستوى السياسي يشارك في التعيينات، بطريقة تُمكّنه من التأثير".

"السيطرة على غزة"

وتربط مصادر في الجيش الإسرائيلي، بين مطالبة القيادة السياسية للجيش بتسريع الاستعدادات للسيطرة على غزة، وتأخير الموافقة على تعيينات كبار الضباط المقترحة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق إيال زمير. وذكرت المصادر أن زمير حاول أمس تحديد موعد لقاء مع وزير الأمن، لكن طلبه رُفض "كما لو كان جنديًا عنده". ونفى مكتب وزير الأمن ذلك، وزعم أن الوزير كاتس حاول عدة مرات لقاء زمير بهذا الشأن.

وعلّق اللواء المتقاعد الدكتور يوم توف سامية بالقول ساخرًا، إن: "الوزير كاتس قد يكون غيورًا من وزير الأمن القومي بن غفير، الذي سيطر على سلك الشرطة، ويحاول السير على خطاه". وفي مقابلة إذاعية، قال سامية إنه لا يشك في أن الحكومة تعمل عمدًا على "إضعاف مكانة رئيس الأركان". وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على رئيس الأركان الاستقالة في هذه الحالة، أجاب سامية: "لا، لا يوجد سبب لاستقالته، طالما أنه لم يتلقَّ أمرًا غير قانوني بشكل واضح. عندها فقط، يجب أن يرفض تنفيذ الأمر".