المحكمة العليا الإسرائيلية تُجمّد إجراءات الحكومة لتنحية المستشارة القضائية

قد يعجبك أيضًا -

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة الماضية مرسوما مؤقتًا بتجميد إجراءات تنحية المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وأوضح القاضي نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا في القرار، أنه في حال حدوث أي تغيير في صلاحيات المستشارة وترتيبات عملها مع الحكومة، فإن على ميارا أن تكتب فتوى قضائية حول ذلك.

وصرّحت الوزيرة عِديت سِلمان، من حزب الليكود اليميني الحاكم، في حديث إذاعي صباح اليوم بأن: "بهراف ميارا ليست المستشارة القضائية للحكومة حاليًا، لأن الحكومة، التي تملك صلاحية إقالتها، فصلتها: "لقد فصلتها الحكومة بشكل قانوني، وعلى المحكمة العليا أن تفهم أن هناك قانونًا، وأن الجميع خاضعون له. وعلى المحكمة الانصياع للقانون الذي خوّل الحكومة بإقالة غالي بهاراف ميارا". وأضافت سِلمان:" ميارا ليست بحاجة لنشر أي رأي الآن، لأنها تدرك أنها في موقف قد يقود إسرائيل إلى أزمة دستورية".