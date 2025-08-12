زلزال سياسي في "الليكود": دمج ساعر يغير قواعد اللعبة داخل الحزب

قد يعجبك أيضًا -

خلال الأسبوع، عُقد اجتماعان للجنة المركزية لحزب "الليكود" اليميني الحاكم، لتحديث تعريف "مؤسس" الحزب وتخفيف بنود النظام الأساسي، وهي خطوة تهدف إلى إدخال تغييرات على العضوية والحد الأدنى للسن. وجاءت المفاجأة بإضافة جدول أعمال، قبل أقل من يوم من الاجتماع، شمل التصويت على دمج حزب "هيمين همملختي" بزعامة غدعون ساعر مع "الليكود"، وهي خطوة من المتوقع أن تجذب آلاف النشطاء الجدد إلى الحزب.

هذا الاندماج، الذي من المقرر أن يتم، على الرغم من تدني فرص حضور أكثر من 50% من أعضاء الجنة المركزية المركز للتصويت، سيسمح لساعر بتلقي تمويل حكومي يتناسب مع حجم الحزب المشترك، ويعزز مكانته داخل الحزب. ورغم المخاوف من انتهاك دستور "الليكود"، وتشير التقديرات إلى رفض الالتماسات التي ستقدم ضد هذه الخطوة، بفضل دعم رئيس المحكمة العليا للحزب لهذه الخطوة.

ويأتي هذا التحرك السياسي في ظل صراع داخلي محتدم داخل "الليكود"، حيث يقود يسرائيل كاتس المعارضة للاندماج، بينما يُجبر نتنياهو على الاستجابة لمطلب ساعر بتوحيد الأحزاب، منعًا للانقسام واستعادة الاستقرار السياسي للحزب. ويُمثل هذا زلزالًا سياسيًا قد يؤثر على مستقبل "الليكود".