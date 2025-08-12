لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست تبدأ عملها برئاسة جديدة، هذا هو التحدي القادم

قد يعجبك أيضًا -

انعقدت لجنة الخارجية والامن البرلمانية في الكنيست لأول مرة، برئاسة عضو الكنيست بوعز بسموت من حزب (الليكود) اليميني الحاكم.

وفي بداية النقاش، قال رئيس اللجنة الجديد، إن الهدف هو قانون تجنيد "حقيقي وصحيح". وأضاف: "أريد أن يكون الجيش قويًا، وهو بالمناسبة قوي. وأريده أن ينتصر، وهو ينتصر. وقانون التجنيد يُسهم في ذلك. نريد أيضًا قانون تجنيد، يتطوع من خلاله جميع الإسرائيليين بهذا الجيش، ويرتدي الجميع زي هذا الجيش الأخلاقي والقوي".

وفي هذه اللجنة يتم بلورة وصياغة نص قانون التجنيد. وتم الإطاحة بالرئيس السابق للجنة، يولي إدلشطين (من حزب "الليكود" أيضا)، لإصراره على إدخال في نص القانون، عقوبات على شباب الحريديم الرافضين لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وسبّب هذا الامر، ازمة ائتلافية، نتج عنها انسحاب أحزاب الحريديم من حكومة بنيامين نتنياهو، زعيم "الليكود".

وبسموت (60 عاما)، الصحفي السابق، كان سفير إسرائيل الوحيد في موريتانيا، وهو ابن لعائلة يهودية من أصول تونسية، ومعروف بمزاجه الفرنسي الأوروبي.

وبما يتعلق بقضية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، فقد قدّر عدد الشباب الحريديم الذين التحقوا بالجيش في عام التجنيد الحالي بـ 2940 شابًا، وهو عدد أقل من العدد المستهدف البالغ 4800. وقال العميد شاي طيب، رئيس شعبة التخطيط وإدارة الأفراد في الجيش الإسرائيلي، للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، بأنه على الرغم من أن هذا التقدير (2940) أعلى من السنوات السابقة، إلا أنه أقل بكثير من احتياجات الجيش الحقيقية. وأضاف طيب أيضًا أنه يتم توجيه أكثر من ألف مُجنّد حريدي إلى المسارات القتالية.

وقال عضو الكنيست دان إيلوز من "الليكود" في المناقشة، إن الوضع الحالي سيء للجميع: "إنه سيء أولاً وقبل كل شيء بالنسبة لجنود الاحتياط المُنهكين، وهو سيء لأمن إسرائيل، وهو سيء أيضًا للحريديم. يجب القول إن الاعتقالات -التي تشنها الشرطة الإسرائيلية ضد المتهربين الحريديم من الخدمة، هو شيء سيء. أنا ضد الاعتقالات، وقلت ذلك من قبل. ولا أعتقد أن الاعتقالات هي الطريقة الذي ستؤدي إلى تجنيد الحريديم".

من جانبه قال عضو الكنيست يوآف سغلوفيتش، من حزب "يش عتيد" الوسطي المعارض: "بدون تطبيق قانون التجنيد -أي تفعيل العقوبات بما في ذلك الاعتقال، لن يلتحق الشباب الحريديم بالجيش الإسرائيلي. لن يأتي أحد منهم إلى الجيش، إذا لم تكن هناك عملية منظمة تنطوي على الإكراه. لكن يجب توجيه الإكراه الذكي: أولاً وقبل كل شيء، التركيز على الشباب الذين هم في سن التجنيد، أي الذين تتراوح أعمارهم بين (18 و22 عامًا)، الذين يجب أن ينخرطوا في وظائف قتالية داخل الجيش، وليس (27 و28 عامًا)".