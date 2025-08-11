هل سيعلو الدخان الأبيض؟ رؤساء الأحزاب العربية داخل إسرائيل يجتمعون في الناصرة

قد يعجبك أيضًا -

سيجتمع رؤساء الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل، المُشاركين في انتخابات الكنيست، بعد ظهر اليوم في الناصرة في الجليل (شمال)، في محاولة لإعادة تشكيل "القائمة المشتركة".

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن حزبه معني بقائمة مشتركة تبقى قائمة حتى بعد الانتخابات. وأشار أبو شحادة إلى إمكانية الانضمام إلى ائتلاف حكومي مستقبلي قائلا: "في الحقيقة إذا كان هناك حزب صهيوني معني بإنهاء الاحتلال، ويرغب في إلغاء قانون القومية، وسن قانون المساواة، أو تحقيق تقدم كبير في اتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان، فسنجلس وندرس الأمر".

والأحزاب الثلاثة الأخرى هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الإسلامية، والحركة العربية للتغيير. والقائمة المشتركة هي قائمة او لائحة انتخابية جمعت هذه الأحزاب، وخاضت الانتخابات في السابق، قبل ان تتفكك لخلافات بين مركباتها. وأدى ذلك الى تراجع التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي.

ويعيش في إسرائيل مليون ونصف المليون عربي، يُشكلون ما نسبته 20% من إجمالي السكان. وهم احفاد العرب الذين بقوا في بلداتهم داخل حدود إسرائيل، عند إقامتها عام 1948.