هكذا رد وزير إسرائيلي على تذمر سكان جنوب تل ابيب على المهاجرين الأفارقة

ردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير (من حزب "عوتسما يهوديت" أقصى اليمين المتشدد)، على مزاعم سكان حي "شابيرا" جنوب تل أبيب حول انعدام الأمن في الحي، مُلقيًا باللوم على رئيس البلدية رون خولدائي، الذي زعم بن غفير أنه جلب المهاجرين إلى تل أبيب.

وتل أبيب معروفة بطابعها الليبرالي اليساري في إسرائيل. لكن جنوبها يعتبر أكثر محافظة، وأكبر تجمع للمهاجرين الأفارقة على حد سواء. أما خولدائي فهو من أبرز أوجه اليسار العلماني المتشدد في البلاد.

وفي تسجيل صوتي سُمع الوزير يقول: "لستُ رئيس بلدية تل أبيب الذي أحضرهم إليكم. لو كان الأمر بيدي، لأرسلتهم إلى بركة غوردون". وهي بركة في شمالي تل أبيب يرتادها "النخب" بحسب بن غفير. وكان أن اشترى بن غفير تذاكر دخول للبركة وأعطاها للمهاجرين الأفارقة للدخول عليها، حينما كان ناشطا وقبل دخوله إلى الكنيست، "لتحدي مدى ديمقراطية وتقبل اليسار التل أبيبي للآخر"، على حد وصفه.

وكان التسجيل الصوتي قد أُرسل يوم الجمعة الماضي في مجموعة مغلقة في تطبيق التراسل الفوري "واتسات" لسكان الحي، الذين أثاروا مزاعم حول انعدام الحوكمة والخطر الكامن من عصابة تُدعى SSQ، تتكون أساسًا من أبناء المهاجرين وتُروّع السكان.

ويُسمع بن غفير في التسجيل وهو يقول: "أحاول شرح الموضوع مجددًا، رغم أنني شرحته 30 مرة". وأضاف: "تُلقي الشرطة القبض على أشخاص، ثم تُحيلهم إلى المحكمة. وفي كثير من الأحيان، تُفرج المحكمة عن هؤلاء الأشخاص، وذلك خلافا لموقف الشرطة، فماذا يُمكن للشرطة فعله؟ سياسة الشرطة فعّالة".

وفي إلقاء بن غفير باللائمة على المحكمة، بُعدا يتماشى مع الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته إسرائيل منذ فترة، على هوية السلك القضائي برمته. ووزارة الامن القومي التي يقف بن غفير على رأسها، مسؤولة عن الشرطة.