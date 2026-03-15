العثور على ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلي وقد فارقت الحياة في ظروف غامضة

عُثر مساء السبت على شوشانا، ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية اوريت ستروك ، وقد فارقت الحياة في منزلها ببلدة امريميم شمال إسرائيل، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وبحسب ما أفادت به التقارير، استُدعيت طواقم الإسعاف إلى المكان فور العثور عليها، حيث حاول المسعفون إجراء عمليات إنعاش مكثفة، إلا أنهم اضطروا في نهاية المطاف إلى إعلان وفاتها في الموقع.

وأعلنت الوزيرة والعضو في الكابينيت الأمني الخبر عبر منشور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “بقلب مكسور أُحدثكم عن وفاة ابنتنا الحبيبة شوشانا”، مضيفة أن موعد الجنازة سيُعلن في وقت لاحق.

من جهته، قدّم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تعازيه لعائلة ستروك عبر منصة X، معبّراً عن تضامنه مع الوزيرة وعائلتها في هذا الظرف الصعب.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما تستمر الجهات المختصة في فحص ملابسات الحادث.