الحكومة الإسرائلية تطالب بخصم رواتب المحاضرين المتغيبين عن العمل تضامنًا مع عائلات المختطفين!

طالب وزير المعارف الإسرائيلي يوآف كيش (من حزب "الليكود" اليميني الحاكم)، رؤساء الجامعات بخصم رواتب المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس الذين سيتغيبون عن العمل يوم الأحد تضامنًا مع عائلات المختطفين.

وأكد الوزير كيش أن الحرية الأكاديمية قيمة أساسية في الأوساط الأكاديمية، ولكن لا ينبغي استخدامها لتحقيق أجندات سياسية. ووجّه وزير التعليم رسالة إلى رؤساء تل أبيب وحيفا وبن غوريون وبار إيلان والجامعة المفتوحة ومعهد التخنيون، الذين أعلنوا أنهم سيسمحون لأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في فعاليات احتجاجية خلال يوم الأحد. والمُبادر لهذه الخطوة هو "مقر عائلات المخطوفين"، لتشكيل ضغط على الحكومة لإبرام صفقة تعيد كل المخطوفين بأسرع وقت ممكن.

وجاء هذا التصعيد في الاحتجاج، بعد تبني الكبنيت الإسرائيلي مقترحًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يهدف إلى السيطرة على مدينة غزة.