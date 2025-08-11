حتى قبل الانتخابات: توقعات باعتزال ديرمر الحياة السياسية في إسرائيل، لكن لماذا؟

قد يعجبك أيضًا -

يعتزم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اعتزال الحياة السياسية في الأشهر المقبلة، بعد تحقيق هدفه الرئيسي، وهو القضاء على التهديد النووي الإيراني، وفقا لما جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الالكتروني. ورغم عدم تحديد موعد نهائي "للتقاعد" بعد، إلا أن ديرمر يُفكّر في البقاء لتولي مهام سياسية إضافية قبل ذلك.

وتولى ديرمر، المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منصبه الوزاري دون أن يكون عضوا في الكنيست كما جرت العادة، ليتسنى له أن يكون عضوا في الكبنيت كما أراد نتنياهو، حيث يشمل دوره أيضاً التنسيق مع الولايات المتحدة والعلاقات مع دول التطبيع، إلى جانب قيادة مفاوضات إعادة المختطفين.

وقد جعله دوره الأخير شخصية عامة، لا سيما في ظل الانتقادات التي طالت قضية المختطفين إسرائيليا. وتتجلى العلاقة المميزة بين ديرمر ونتنياهو في قربهما الاستثنائي، وكثيرًا ما يعكس مزاجه نهج رئيس الحكومة. وقدّم ديرمر (54 عاما) في مقابلات حديثة، رؤية لإنهاء الحرب، دون وجود حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة، ومن المتوقع أن يستمر مستشارًا حتى بعد مغادرته الحكومة.