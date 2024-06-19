إسرائيل: أطباء كبار يحذرون الشرطة من استخدام رشاشات المياه العادمة ضد المتظاهرين خشية التسبب بمقتل أحدهم

طالب الدكتور زئيف فيلدمان في رسالة بعث بها إلى مفوض الشرطة "مراجعة الإجراءات المتبعة في استخدام "وسائل تفريق المظاهرات. وظيفتنا كأطباء ورجال شرطة وشرطيات هي الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه وصحته".

رئيس هيئة أطباء الدولة الدكتور زئيف فيلدمان طالب مساء اليوم (الأربعاء) في رسالة بعث بها إلى مفوض الشرطة كوبي شبتاي "بوقف استخدام سيارات رش المياه العادمة على المتظاهرين بشكل فوري قبل أن تتسبب بوفاة أي من المتظاهرين".

وجاء في رسالة فلدمان أنه "في ظل الإصابات الجسدية الخطيرة وقبل وفاة أحد المتظاهرين – يجب التوقف فوراً عن استخدام أنابيب رش المياه العادمة لتفريق المظاهرات. يجب مراجعة طريقة وإجراءات استخدام رشاشات المياه العادمة. مهمتنا، نحن الأطباء ورجال الشرطة، هي الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه وصحته".

كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة.

وكتب أيضًا في الرسالة أنه "على مر السنين، تم استخدام سيارات المياه العادمة كوسيلة لتفريق المظاهرات في إسرائيل. ونظرًا لتكرار الإصابات، فقد تم تغيير إجراءات استخدامها. لكن تم الرجوع لاستخدامها دون فحص أو إجراء أي تساؤل عما إذا كان استخدامها يتوافق مع الإجراءات الجديدة، وهو ما جعلنا نشهد حالات كثيرة يصاب فيها المتظاهرون. إن استخدام نفاثات الماء القوية ضد المتظاهرين من شأنه أن يؤدي إلى إصابات وحتى الموت".

Chaim Goldberg/Flash90

خرجت قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي إلى الشوارع بانتظام أسبوعيا للتظاهر ضد "الثورة القضائية" التي قادها بنيامين نتنياهو على رأس حكومة اليمين التي هدفت إلى تضييق صلاحيات المحكمة العليا لصالح الكنيست واستمرت المظاهرات التي جوبهت برد عنيف من الشرطة أحيانا نحو تسعة أشهر أوقفها هجوم حماس في 7 أكتوبر واستبدل مشهد المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية بمظاهرات ضد الحكومة.