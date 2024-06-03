إسرائيل: اللجنة الوزارية توافق على تعزيز سلاح الجو بسرب ثالث من طائرات إف-35

تنهي هذه الموافقة جدلا بين وزير المالية ووزير الأمن على خلفية إصرار الأول مراجعة ميزانية وزارة الأمن في حين حذر غالانت من ضرورة الإسراع في إقرار الصفقة خلال شهر وإلا تأخر استلام الطائرات لـ 3 سنوات

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 2
دقيقة 2
طائرة إف 35 - أدير
طائرة إف 35 - أديرIsraeli air force

منحت اللجنة الوزارية للتجهيز، مساء أمس الأحد موافقتها لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على التوقيع لاقتناء سرب ثالث من مقاتلات إف-35 من نوع "أدير" لسلاح الجو. وبمجرد الحصول على الموافقة النهائية في الكنيست، خلال الأيام المقبلة، سيكون من الممكن التوقيع على الصفقة وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وفق النشر في والا.

Video poster

وتنهي هذه الموافقة جدلا بين وزير المالية بتسالئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت على خلفية إصرار سموتريتش مراجعة ميزانية وزارة الأمن من جديد في حين حذر غلانت من ضرورة الإسراع في إقرار الصفقة واستكمال إجراءاتها خلال شهر واحد وإلا سيتأخر استلام الطائرات لمدة ثلاث سنوات فضلا عن ارتفاع التكلفة بمليار شيكل إضافية وسط ظروف غاية في الخطورة تواجهها دولة إسرائيل.

AP Photo/Tomer Neuberg
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يعترض صواريخ أطلقت من إيران وسط إسرائيل الأحد 14 أبريل 2024AP Photo/Tomer Neuberg

سيؤدي هذا الإجراء إلى توسيع القوة الجوية للجيش الإسرائيلي عبر شراء 75 طائرة "شبح" من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

تعزز طائرات الشبح قدرات الجيش الإسرائيلي بعيدة المدى، في تلميح واضح إلى إيران، التي قررت لأول مرة مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مباشر باستخدام صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق