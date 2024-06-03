إسرائيل: اللجنة الوزارية توافق على تعزيز سلاح الجو بسرب ثالث من طائرات إف-35

منحت اللجنة الوزارية للتجهيز، مساء أمس الأحد موافقتها لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على التوقيع لاقتناء سرب ثالث من مقاتلات إف-35 من نوع "أدير" لسلاح الجو. وبمجرد الحصول على الموافقة النهائية في الكنيست، خلال الأيام المقبلة، سيكون من الممكن التوقيع على الصفقة وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وفق النشر في والا.

وتنهي هذه الموافقة جدلا بين وزير المالية بتسالئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت على خلفية إصرار سموتريتش مراجعة ميزانية وزارة الأمن من جديد في حين حذر غلانت من ضرورة الإسراع في إقرار الصفقة واستكمال إجراءاتها خلال شهر واحد وإلا سيتأخر استلام الطائرات لمدة ثلاث سنوات فضلا عن ارتفاع التكلفة بمليار شيكل إضافية وسط ظروف غاية في الخطورة تواجهها دولة إسرائيل.

AP Photo/Tomer Neuberg

سيؤدي هذا الإجراء إلى توسيع القوة الجوية للجيش الإسرائيلي عبر شراء 75 طائرة "شبح" من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

تعزز طائرات الشبح قدرات الجيش الإسرائيلي بعيدة المدى، في تلميح واضح إلى إيران، التي قررت لأول مرة مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مباشر باستخدام صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.