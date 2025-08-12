محاكمة نتنياهو تتسارع: أربعة أيام أسبوعيًا وشهادته في ثلاثة منها

قد يعجبك أيضًا -

قرر القضاة الثلاثة في تركيبة محاكمة نتنياهو، أنه نظرًا لضرورة تقديم موعد المحاكمة، بدءًا من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ستُعقد جلسات استماع أربعة أيام أسبوعيًا. وسيُدلي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشهادته في ثلاثة منها. ولم تُقدّم الأطراف أي تعليقات حتى الآن.