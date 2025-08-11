هل بالغت إسرائيل في حجم وحدة المظاهرات الداعمة والمؤيدة للفلسطينيين في اليونان؟

قد يعجبك أيضًا -

اتسمت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي نُظمت أمس في عشرات المواقع في اليونان بالهدوء ودون اضطرابات أو عنف يُذكر، على عكس المخاوف في إسرائيل، بحسب موقع "والا" العبري.

ولم يشارك سوى بضع عشرات في العديد من المواقع، وكانت المظاهرات في الغالب مسيرات صغيرة أو تجمعات دعت إلى التضامن مع الفلسطين ورفعت أعلامهم، كما اقتبس الموقع الإسرائيليين هناك. وقدّمت وسائل الإعلام اليونانية الأحداث على أنها مسيرة دعم وتضامن مع الفلسطينيين، وتجنبت استخدام مصطلحات مثل "يوم غضب". ورغم أن التقارير أفادت بـ "حشد كبير"، فإن الحضور الفعلي كان أقل من ذلك بكثير، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في المظاهرة الرئيسية في أثينا 500 شخص، ولم تُسجل أي حوادث غير عادية.

وأفاد المقيمون والسياح الإسرائيليون في اليونان بأجواء هادئة، وسير الأمور كالمعتاد، وبمواقف ودية. وأشار مسؤولون يونانيون إلى أن المنظمين كانوا أقلية من أقصى اليسار المتشدد، وأن الغالبية العظمى من اليونانيين يدعمون إسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري، أن البعض انتقد التغطية الإعلامية الإسرائيلية، التي بالغت في تصوير الوضع وزادته سوءًا دون مبرر.