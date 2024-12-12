المحكمة العليا تلزم وزير القضاء الإسرائيلي بتعيين رئيس لها حتى 16 كانون الثاني

نشرت المحكمة العليا قرارا مساء اليوم (الخميس) ألزمت فيه وزير القضاء ياريف ليفين بطرح تعيين (لرئيس المحكمة) للتصويت بحلول 16 يناير المقبل، وذلك على خلفية تجنب الوزير الخوض في تعيين رئيس دائم على مبدأ السينيوريتي خشية ما يعتبره الوزير استيلاء القضاء اليساريين على قبة محكمة العدل العليا في إسرائيل، ما أدى إلى شغور منصب رئاسة المحكمة لنحو عام كامل تقريبا. لكن بيئة ليفين علقت على القرار خلال مناقشة مجلس الوزراء بقولها: "هذا إعلان حرب".

وينص القرار، من بين أمور أخرى، على ما يلي: "نظرًا للقدر المعقول من الوقت المطلوب، في تقديرنا، من أجل السماح للجنة اختيار القضاة باستنفاد المناقشات حول هذه القضية، فإننا نأمر وزير القضاء بتقديم تقرير انتخاب رئيس المحكمة العليا للتصويت من قبل أعضاء لجنة اختيار القضاة حتى 16 يناير 2025”.

يشار إلى أن المحكمة العليا عملت منذ حوالي 14 شهرًا بدون رئيس دائم، بعد تقاعد الرئيسة استير حايوت في أكتوبر 2023. في البداية، شغل هذا المنصب القاضي عوزي فوجلمان، الذي كان نائبًا للرئيس. وبعد إحالته إلى التقاعد في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام - تم تعيين القاضي يتسحاق عميت، وهو أقدم قاض في المحكمة العليا، في منصب الرئيس بالنيابة، حتى يتم انتخاب رئيس دائم.

من جانبه علق مقر نضال "أحرار في بلادنا" على التطورات بالقول: "تصريحات المقربين من وزير القضاء اليوم وتصرفاته الوحشية في لجنة اختيار القضاة تثبت مرة أخرى أن حكومة نتنياهو مستمرة بك لقوتها لتحول إسرائيل إلى دكتاتورية - حتى أثناء الحرب. وبينما يقاتل مئات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة وما زال 100 رهينة في الأسر، ينشغل الوزير ليفين بشن حرب ضد المحكمة العليا والديمقراطية الإسرائيلية. الجمهور سيثبت يوم خروج السبت القادم في ساحة الديمقراطية أننا لن نسمح لهم بتدمير البلاد".

Yonatan Sindel/Flash90

في سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مطلقًا، نصت بالإجماع على أن وزير القضاء ياريف ليفين يجب أن يقوم بواجبه - ويعقد لجنة اختيار القضاة، من أجل اختيار رئيس المحكمة العليا الجديد. وينص القرار على أن يقوم الوزير بنشر قائمة المرشحين لمنصب الرئيس خلال 14 يوما، على أن تنعقد اللجنة بعد ذلك بوقت قصير. ورداً على ذلك، نشر الوزير قائمة - تضم جميع قضاة المحكمة العليا.

في غضون ذلك، تمت الإشارة في "النشرة المركزية"مع نيفي درومي إلى أن الائتلاف يعتزم طرح مشروع قانون للقراءة الثانية والثالثة لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة. ويعتبر هذا مشروع القانون المركزي الذي يطالب به الإصلاح القانوني، والآن، يمضي أعضاء الائتلاف نحو طرح الاقتراح للتصويت - حتى قبل الموعد الذي حددته المحكمة العليا.