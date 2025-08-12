تقرير: إسرائيل تدرس إرسال وفد إلى محادثات في قطر هذا الأسبوع

قد يعجبك أيضًا -

وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، تدرس إسرائيل إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين قطريين في إطار جهود استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، إذا ما توجه الوفد إلى الدوحة، فستتناول المحادثات أيضًا الجهود المبذولة لصياغة اتفاق شامل يُنهي الحرب ويُطلق سراح جميع المخطوفين. وفي نهاية الأسبوع الماضي، التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في إيبيزا بإسبانيا رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناقش معه صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتُجرى محادثات وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بالتوازي مع محادثات بين كبار مسؤولي حماس ووسطاء مصريين في القاهرة اليوم. ويريد الأميركيون والقطريون والمصريون معرفة ما إذا كان من الممكن استغلال الوقت المتبقي حتى عملية الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب.

وصرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم لقناة "سكاي نيوز عربية": "سيُعهد بإدارة قطاع غزة إلى 15 تكنوقراطًا فلسطينيًا، تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر". وأضاف: "نبذل جهدًا كبيرًا الآن بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين. الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول: وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع إطلاق سراح بعض المخطوفين وبعض الأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون عوائق ودون شروط". وتابع عبد العاطي حديثه عن مطلب نزع سلاح حماس: "إن خلق أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية هو ما سيضمن تحقيق الوحدة وتركيز السلاح في يد الدولة".