صحفي إسرائيلي مخضرم يتساءل: كيف دخلت تركيا إلى مفاوضات إعادة المخطوفين؟

كشف الصحفي الإسرائيلي المخضرم إيتمار آينخر، أن المقترح الجديد الذي تعمل المخابرات المصرية، على عرضه على رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية المتواجد في القاهرة، يتضمن "فجأة" ضمانة تركية، "بعد أن كانت مشاركة أنقرة في المحادثات وراء الكواليس لعدة أشهر"، بحسب الصحفي.

وأضاف في مقال رأي نشره موقع "واينت" العبري على صفحته في الإنترنت:" تشارك تركيا في محادثات المخطوفين وإنهاء الحرب في غزة بسرية، مستغلةً علاقاتها التاريخية مع حماس"، مشيرا إلى ان انتماء قادة تركيا إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، يخوّلهم بـ "التأثير على قرارات حماس الداخلية".

وتسعى تركيا، بحسب ما يرى آينخر (57 عامًا)، إلى معاونة دور قطر. إلا أن: "إسرائيل تنظر إلى تركيا بعين الريبة، وترى في أردوغان وسيطًا منحازًا يخدم مصالح حماس، مما يُصعّب عليها مشاركته الفعلية في المفاوضات". وأوضح قائلا:" على الرغم من التوترات والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وتركيا، يُحافظ الطرفان على قنوات اتصال أمنية مفتوحة".

وخلص الصحفي المتخصص بالسياسة الدولية، إلى أن تركيا وضعت نفسا في موقف وصفه بـ "المعقد" لدى دول المنطقة كافة وليس فقط من وجهة نظر إسرائيل. فمن ناحية تظل لاعبا مؤثراً، ومن ناحية أخرى تبقى مثيرة للانقسام، في الوقت نفسه.

وآينخر ولد في القدس، وأدى خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي في محيطها. ومن ثم عمل مراسلا في صحف "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، وكان متخصصا بأخبار رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في إسرائيل، إلى جانب يهود الشتات. وحاز الرجل على جائزة صحفية عام 2023، ويرأس منتدى الصحفيين الإسرائيليين، المعتمدين للتغطية الدبلوماسية.