رقم قياسي يثير الجدل.. ارتفاع تجنيد الحريديم يقابله تصعيد واحتجاجات

خلال دورة أبريل/مايو، سُجّل عدد قياسي من المجندين الحريديم في المسارات المخصصة لأفراد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، حيث التحق 272 شابًا بهذه المسارات. وبذلك، بلغ إجمالي عدد المجندين في مسارات الحريديم خلال الشهرين الماضيين 433 جنديًا.

وصرح رئيس قسم التخطيط وإدارة الأفراد في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي طيب، بأن تجنيد المجندين الجدد عنصر أساسي في بناء القوة والحفاظ على أمن إسرائيل. إلا أن الحاجة العملياتية أوسع بكثير، وكذلك قدرة الجيش على استيعاب المزيد من الأفراد.

وفي غضون ذلك، اقتحم عدد من مثيري الشغب الحريديم منزل حارس أمن معسكر "بيت ليد" ليلة أمس، وقاموا بتخريب المبنى. ويضم المعسكر مركز احتجاز، للفارين من التجنيد. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذا الحادث "خطير وغير مقبول"، ويتوقع من سلطات إنفاذ القانون والنظام العام "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثيري الشغب".

وتُعد قضية تجنيد الحريديم من أكثر الملفات حساسية وإثارة للانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، في ظل مطالب متزايدة بتوسيع "تقاسم العبء" العسكري. وفي المقابل، يواصل معظم التيار الحريدي معارضته للتجنيد الإلزامي، معتبرًا أن دراسة التوراة تمثل جزءًا أساسيًا من نمط حياته وهويته الدينية.