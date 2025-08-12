تقرير طبي: عدم إطلاق سراح كل المخطوفين من غزة يؤخر شفاء المخطوفين المحررين

قد يعجبك أيضًا -

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، تقريرًا وصفه الإعلام العبري بـ "القاسي" حول الأضرار الجسدية والنفسية، التي لحقت بالمخطوفين الإسرائيليين، العائدين من أسر حماس.

ويستند التقرير إلى معطيات، تتعلق باثني عشر مخطوفا: أربع نساء وثمانية رجال، أُعيدوا إلى بيوتهم مطلع العام 2025 الجاري. وعانى هؤلاء بحسب المعلومات، من الإيذاء الجسدي والنفسي الشديد، ونقص في الرعاية الطبية.

ويشير التقرير، إلى أن المحررين من الأسر، يعانون من أضرار جسدية جسيمة، ستلازمهم لسنوات طويلة. وأكثر هذه الأضرار شيوعًا، هو تلف الأعصاب غير القابل للإصلاح، الناجم عن الإصابات والجوع المطول. كما يشير التقرير، إلى أن استمرار احتجازهم مُكبّلين وبعزلة شديدة وعدم إعادة كل المخطوفين، يُؤخر بشكل كبير شفاءهم النفسي، إذ يعيشون في ظل شعور بالذنب وقلق دائم، ويعجزون عن طي صفحة هذه المرحلة المؤلمة من حياتهم.

ودعت المخطوفة المحررة أربيل يهود، التي كانت مُحتجزة لدى حركة الجهاد الإسلامي لما يقرب من 500 يوم، صانعي القرار في إسرائيل، إلى التحرك الفوري للتوصل إلى اتفاق شامل، يُعيد كل المخطوفين الخمسين المتبقين في غزة، مقابل إيقاف الحرب. وأجابت على سؤال في مقابلة إذاعية، حول شعورها اليوم - وهل تثق بإسرائيل؟ فأجابت: "بالتأكيد لا. لا أشعر بالأمان. عشتُ حالات وأنا في الأسر الغزّي، رأيت فيها النهاية".

وفقًا للتقرير، فقد فقد المخطوفون المحررون ما يصل إلى 40٪ من وزنهن. وهناك أيضًا خوف مبرر من احتمال تعرض خصوبة النساء منهم في المستقبل للأذى. وينص استنتاج التقرير على أن نتائجه تثبت أن المخطوفين الذين لم يعودوا بعد معرضين لخطر الموت الملموس.

إلى جنيف

والتقى وفد يضم أمهات المختطفين في جنيف مع ميريانا سبولياريتش إيغر، وقدم لها التقرير الخاص لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأكدت الأمهات على الحاجة الملحة إلى العمل على تحسين حالة المختطفين في أسر حماس والإفراج الفوري عنهم.

وعقب نشر مقاطع الفيديو التي تُظهر المختطفتين روم بروسلافسكي وإفيتار دافيد وهما يتضوران جوعًا، أرسلت وزارة الصحة الإسرائيلية نداءً عاجلاً إلى الصليب الأحمر وطلبت توفير المساعدة الطبية والغذاء للنساء المختطفات. وتؤكد رئيسة القسم الطبي في وزارة الصحة الدكتورة هاغر مزراحي أن: "التجويع المتعمد والشديد يعرض حياتهم وكافة أجهزة أجسامهم للخطر".